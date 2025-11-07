Basket, Venezia espugna Udine. Prima vittoria di Treviso

In attesa di concludere con l’ultima sfida (Trieste e Tortona giocheranno il 12) si sono svolte altre due sfide della sesta giornata, turno infrasettimanale, della serie A di basket. Due vittorie esterne con Venezia e Treviso, che hanno espugnato il campo di Udine e Reggio Emilia.

Dopo un grande equilibrio per tre quarti, nell’ultimo Venezia segna 32 punti e alla fine si impone per 94-87. A trascinare la Reyer ci ha pensato uno strepitoso Kyle Wiltjer da 29 punti. In doppia cifra per Venezia chiudono anche Cole, Horton e Parks, tutti con 14 punti. Ad Udine, invece, non sono bastati i 19 punti di DJ Brewton.

Si sblocca in campionato la Nutribullet Treviso, che ottiene la prima vittoria della stagione per 89-88 sul campo di Reggio Emilia con i liberi decisivi di Abdur-Rahkman a ventiquattro secondi dalla fine. Reggio Emilia ha poi avuto per due volte il tiro della vittoria, soprattutto con Barford. Proprio l’americano di Treviso è stato il mattatore con 29, mentre a Reggio Emilia non sono bastati i 20 punti di Barford.