Felix Auger-Aliassime: “Mi tolgo il cappello davanti a Jannik Sinner”. Poi annuncia il forfait a Metz

Il canadese Felix Auger-Aliassime viene sconfitto nella finale dell’ATP Masters 1000 di Parigi da Jannik Sinner e non riesce ad arpionare aritmeticamente l’ultimo slot a disposizione per le Finals: dopo l’annuncio del forfait a Metz da parte del nordamericano, l’azzurro Lorenzo Musetti torna padrone del proprio destino, potendo soffiare il pass al rivale in caso di vittoria ad Atene.

Il canadese riconosce la superiorità del nuovo numero 1 ATP nel corso della cerimonia di premiazione e, nonostante il rammarico per la sconfitta patita nell’ultimo atto, si complimenta immediatamente con Sinner: “Non è mai facile perdere in finale, ma, Jannik, congratulazioni a te ed alla tua squadra. Spingi tutti i giocatori, e me stesso, a migliorare ed a fare sempre meglio“.

Il nordamericano riconosce il livello raggiunto dal tennista italiano sottolineandone i miglioramenti negli ultimi anni: “Non posso fare altro che darti credito e togliermi il cappello davanti a te per tutti i miglioramenti da quando ci conosciamo. Credo che giocassimo a FIFA quando avevamo 16 o 17 anni. Da allora sei un giocatore molto migliore“.

Nel corso della conferenza stampa, poi, a sorpresa Felix Auger-Aliassime annuncia il forfait a Metz, decisione che non lo rende più padrone del proprio destino in ottica ATP Finals, esponendosi al possibile sorpasso di Musetti: “Non si vede, ma ho qualche problema fisico. Se mi qualifico per Torino, bene, altrimenti congratulazioni a Lorenzo“.