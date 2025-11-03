ATP Metz 2025: Sonego c’è, Mpetshi Perricard no. Avanti Tien

In attesa del match di Matteo Berrettini, destinato ad affrontare il francese Quentin Halys (uno dei 14 che, tra direttamente ammessi, qualificati e lucky loser, è in tabellone principale), va in archivio il resto della prima giornata a Metz, e lo fa con contorni interessanti. Il tutto per un ATP 250, il Moselle Open, prossimo alla sua fine visto che dal 2026 non si giocherà più.

La giornata vede innanzitutto Lorenzo Sonego rimontare il britannico Jan Choinski e dar vita al confronto tutto italiano con Flavio Cobolli, che entra nel torneo direttamente dal secondo turno in quanto testa di serie numero 4. Ma se il rischio del torinese non genera una sorpresa, lo fanno altri risultati.

Il tutto a partire dalla clamorosa eliminazione di Giovanni Mpetshi Perricard: per il francese doppia delusione dato che si trovava in casa e su una superficie gradita, ma l’ucraino Vitaliy Sachko, finora più a suo agio sulla terra rossa, compie il colpo di mano e lo estromette in due set prenotando un appuntamento con il kazako Alexander Bublik.

L’altro colpo di mano lo mette a segno Clement Tabur, 25 anni, di Reims, una classifica finora mai oltre il numero 202 del mondo e un bel 6-3 6-2 sull’americnao Aleksandar Kovacevic. Potrebbe essere l’avversario di Francesco Passaro, qualora questi battesse il belga Alexander Blockx. Avanti anche Learner Tien, e per l’americano c’è anche la buona notizia di poter affrontare al secondo turno il tunisino Moez Echargui invece di Medvedev (dato il forfait del russo). Rischia anche Cameron Norrie, ma il britannico sopravvive a un tie-break stellare del transalpino Valentin Royer e avanza.

RISULTATI ATP 250 METZ OGGI

Norrie (GBR) [7]-Royer (FRA) 6-3 6-7(2) 6-3

Sonego (ITA)-Choinski (GBR) [Q] 4-6 6-4 6-4

Tabur (FRA) [Q]-Kovacevic (USA) 6-3 6-2

Sachko (UKR) [LL]-Mpetshi Perricard (FRA) 7-6(10) 6-3

Tien (USA)-Blanchet (FRA) [WC] 6-3 6-3