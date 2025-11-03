Novak Djokovic sarà alle ATP Finals? Arriva la conferma di Binaghi

Emergono nuovi indizi sull’eventuale partecipazione di Novak Djokovic alle ATP Finals 2025. In attesa dell’annuncio ufficiale del tennista serbo, impegnato questa settimana nell’ATP 250 di Atene, Angelo Binaghi si è esposto pubblicamente in tal senso ai microfoni di ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento dichiarandosi ottimista a proposito della presenza di Nole a Torino.

“Noi abbiamo avuto conferma che Djokovic ci sarà a Torino. La qualificazione di Musetti sarebbe qualcosa di esagerato. Lorenzo merita di entrare nei primi otto, e lo meritava già nel 2024. La sconfitta di Parigi? Sonego è un grande professionista e si è comportato da tale. Nessuno ha mai pensato a un biscotto o a dei favoritismi“, dichiara il Presidente della FITP sulla volata per l’ultimo posto in palio verso le Finals.

“Le ATP Finals 2025 saranno decisive per decidere chi sarà il numero uno del mondo a fine anno. Sarà un’occasione irripetibile per lo sport italiano. Per il secondo anno consecutivo abbiamo giocatori qualificati in tutti e quattro i tornei delle Finals. Siamo riusciti a ricavare 700 posti in più per ogni sessione e anche quest’anno batteremo altri record di affluenza“, aggiunge Binaghi.

Sulle prospettive dell’Italia in vista delle Finals di Coppa Davis a Bologna, nonostante l’assenza di Jannik Sinner: “Abbiamo uno squadrone anche senza Jannik. È una squadra che merita di vincere la Davis, con giocatori che il tennis italiano raramente ha avuto“”.