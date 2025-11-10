Questa volta non sarà derby come nel 2024 sul centre court di Wimbledon tra Sinner e Berrettini o ai quarti dello US Open proprio tra Jannik e Lorenzo! Non saranno contro all’Inalpi Arena di Torino, in un altro di quei giorni storici per il tennis italiano. Proveranno a vincere insieme! Ieri intanto ci hanno pensato Vavassori e Bolelli ad aprire le Finals di Torino con la vittoria in 2 set sui numeri uno. Vi aspettiamo in diretta alle ore 11 su TennisMania, il programma di approfondimento sul tennis in onda sul canale YouTube di OA Sport, per analisi, commenti e aggiornamenti live sulle ATP Finals. #Tennis #ATPFinals #NittoATPFinals #Sinner #Musetti #TennisItalia #TennisItaliano #Torino #Vavassori #Bolelli #OASport #TennisMania #JannikSinner #LorenzoMusetti #ATP #TennisNews #DirettaTennis #TennisLive