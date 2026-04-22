Volley Night torna con una puntata imperdibile dedicata a due grandi protagonisti della pallavolo italiana ed europea: Anna Gray e Andrea Giani.

Con la conduzione di Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, insieme ai talent Paolo Cozzi e Laura Partenio, il programma racconta storie, emozioni e retroscena del grande volley.

👉 Anna Gray, tra le protagoniste del trionfo dell’Italia in Volleyball Nations League, ripercorre la sua stagione con Chieri: un’annata iniziata ad altissimo livello, ma segnata dal grave infortunio subito a Lodz durante la Coppa CEV, che ha interrotto anzitempo il suo percorso.

👉 Andrea Giani, leggenda della pallavolo mondiale, analizza invece la sua carriera da allenatore dopo una straordinaria esperienza da giocatore. Dal trionfo olimpico con la Francia fino alla recente avventura in Polonia con lo Zaksa, dove ha appena concluso la sua seconda stagione.

🎙️ Un viaggio tra successi, difficoltà e futuro del volley internazionale, con due ospiti d’eccezione.

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