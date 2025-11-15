ATP Finals 2025 oggi in tv: orari semifinali Sinner-De Minaur e Alcaraz-Auger-Aliassime, programma in chiaro, streaming

Al termine della fase a gironi, è stato definito il tabellone ad eliminazione diretta del torneo di singolare delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: oggi, sabato 15 novembre, alla Inalpi Arena di Torino, si disputeranno entrambe le semifinali. L’azzurro Jannik Sinner affronterà l’australiano Alex de Minaur, mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz incrocerà il canadese Felix Auger-Aliassime.

Il programma di giornata sarà aperto alle ore 12.00 dalla prima semifinale di doppio, mentre non prima delle ore 14.30 ci sarà la sfida tra l’italiano Jannik Sinner e l’oceanico Alex de Minaur. Nella sessione serale, non prima delle ore 18.00, ci sarà la seconda semifinale di doppio, infine non prima delle ore 20.30 si giocherà il match tra l’iberico Carlos Alcaraz ed il nordamericano Felix Auger-Aliassime.

La diretta tv delle semifinali di singolare sarà fruibile su Sky Sport Tennis, solo per Sinner-De Minaur anche su Rai 2 HD, e solo per Alcaraz-Auger-Aliassime anche su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming degli incontri sarà disponibile su Sky Go, NOW, Tennis TV, e solo per Sinner-De Minaur anche su Rai Play, infine la diretta live testuale del match dell’italiano sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP FINALS 2025

Sabato 15 novembre – Semifinali

Dalle ore 12.00

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia)-Harri Heliovaara/Henry Patten (Finlandia/Gran Bretagna)

Non prima delle ore 14.30

Jannik Sinner (Italia)-Alex de Minaur (Australia) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Tennis

Non prima delle ore 18.00

Joe Salisbury/Neal Skupski (Gran Bretagna)-Julian Cash/Lloyd Glasspool (Gran Bretagna)

Non prima delle ore 20.30

Carlos Alcaraz (Spagna)-Felix Auger-Aliassime (Canada) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, solo Sinner-De Minaur anche su Rai 2 HD, solo Alcaraz-Auger-Aliassime anche su Sky Sport Uno

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV, solo Sinner-De Minaur anche su Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport