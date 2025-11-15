LIVE Alcaraz-Auger Aliassime, ATP Finals 2025 in DIRETTA: il canadese sogna di ribaltare il pronostico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida che vale un posto in finale alle ATP Finals 2025 di Torino che vede di fronte Carlos ALCARAZ e Felix AUGER ALIASSIME, si entra nella fase finale dell’ultimo torneo della stagione regolare.

Prima semifinale che deciderà l’avversario al 98%, questo dicono i bookmakers, di Jannik SINNER nell’ultimo atto dell’ultimo torneo della stagione. Ecco che nella prima semifinale sono arrivati il numero uno del mondo e il numero 3 come valore assoluto, quantomeno in questo ultimo scorcio della stagione. Aliassime viene infatti dal titolo di Anversa e dalla finale di Parigi. Il canadese sogna di fare partita pari, e se servirà come nel match di ieri contro Zverev, ne avrà pieni poteri. Tuttavia, servirà ben altro approccio quando le chance si presenteranno per provare ad avere una possibilità di issarsi in finale.

Alcaraz le chance tende a concederle, ma poi vanno concretizzate. Contro Fritz nella seconda partita nel girone è più volte stato sull’orlo del baratro nel secondo parziale, salvandosi quasi per miracolo. Contro De Minaur ha salvato il tie-break del primo set da 4-5 e due servizi sotto, insomma non è la versione che siamo abituati a vedere dell’iberico outdoor. I precedenti dicono 4-3 per Alcaraz, che ha ribaltato lo 0-3 iniziale vincendo senza mai concedere un long set al rivale gli ultimi 4 scontri diretti. Tuttavia, i due tornano a scontrarsi sul cemento al chiuso dopo Basilea 2022 (vinse FAA)…

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della prima scoppiettante e apertissima semifinale delle ATP Finals 2025 a Torino tra Carlos ALCARAZ e Felix AUGER ALIASSIME. I giocatori scenderanno in campo intorno alle ore 20:30, vi aspettiamo!