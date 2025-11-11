Puppo riflette: “Djokovic ha paura che Sinner…Alcaraz non avrà vita facile con Fritz”

Si è concluso il primo turno delle ATP Finals 2025 che si stanno disputato a Torino. Nella giornata di ieri abbiamo assistito al successo di Taylor Fritz su Lorenzo Musetti ed a quello di Jannik Sinner su Felix Auger-Aliassime. Dario Puppo, conduttore del programma, inizia con quello che vedremo nella giornata odierna: “Oggi vedremo il ritorno in campo del Gruppo di Alcaraz che sfiderà Fritz e Musetti che giocherà stasera contro De Minaur, mentre il doppio azzurro composto da Bolelli e Vavassori potrebbe già staccare il pass per il turno successivo anche se sfiderà i temibili Zeballos/Granollers”.

Nella serata di ieri è arrivato il successo di Jannik Sinner 7-5 6-1 contro Felix Auger Aliassime: “Si sono affrontati due modi diversi di vivere il servizio. La precisione delle prime di Sinner è stata clamorosa, con 9 su 10 che finiva vicino alla riga. Aliassime, invece, cercava l’ace e ne ha fatti 8 contro l’unico di Jannik. Qualcuno diceva che Sinner dovesse andare di più a rete, ma con quel ritmo di gioco era impossibile. Il canadese ha poi avuto questo problema al polpaccio, ha chiesto l’intervento del medico dopo 3 game nel secondo set, con l’infortunio che si è manifestato al termine del primo set. Una beffa per lui. Aliassime non ha voluto giocare la settimana prima delle Finals perchè aveva un piccolo problema al ginocchio. Ha giocato con le infiltrazioni e si è fatto male proprio in quella gamba”.

Il canadese ha poi detto una cosa molto importante sull’azzurro: “Aliassime ha detto che con il Federer al suo massimo non ha mai giocato ma me lo immagina così. Sinner, ovviamente, ha un altro tipo di tennis, ma la sua combinazione risposta-servizio e dritto-rovescio sono allo stesso livello. Aliassime ha provato a reggere l’urto dell’altoatesino, poi è saltato per aria. Federer non ti faceva giocare, mentre con Nadal e Djokovic il punto partiva, poi finiva come finiva”.

Dario Puppo si concentra poi sulla questione legata agli infortuni e come si reagisce in campo: “A proposito di infortuni, la differenza tra una situazione che ti fa capire di non essere più in grado di andare avanti, ma lo fai solo per onorare il torneo, rispetto a quello che ha fatto Zverev in semifinale a Parigi. Sono situazioni diverse ma mi viene da dire che il tedesco non ha dato la sensazione di avere problemi, il canadese, invece, è saltato per aria e non solo per il ritmo imposto da Jannik”.

Nell’altro girone ci attende un fondamentale match tra Alcaraz e Fritz per il primo posto e non solo: “Alcaraz in ogni caso non avrà vita facile contro Fritz. Sicuramente è favorito ma sarà la condizione che meno ama. Dopo un primo match nel quale ha impressionato, ma ha avuto buchi, contro Fritz non se lo potrà permettere. Nelle ultime uscite lo ha sempre triturato ma dovrà pensare che non sarà una passeggiata”.

Per lo spagnolo, poi, ci sarà un’altra questione da non sottovalutare: “Alcaraz ha, più di Sinner, il pensiero di chiudere l’anno da numero 1. Se non succederà sarà una delusione piuttosto forte per lo spagnolo. Jannik pensa sia importante il numero 1, ma lo vive molto meglio. Dopo essere stato scavalcato a New York era quasi impossibile la sua rimonta, dopotutto. Sappiamo che Alcaraz se vincerà 3 partite è già sicuro di finire in testa alla classifica. In semifinale potrebbe trovare Zverev che alle Finals l’ha battuto due volte oppure Aliassime. L’organizzazione di orario di gioco è perfetta per lui. Ha avuto due giorni di riposo ed è in campo sempre al pomeriggio che predilige”.

Puppo conclude: “Alcaraz oggi si gioca il numero 1 del mondo contro Fritz perchè se lo deve giocare contro Sinner in semfinale parte sfavorito. De Minaur dovrebbe avere la meglio su un Musetti che mi sembra abbia poche energie. Secondo me una partita andrà al terzo set. Sarà Alcaraz, mentre Musetti può farcela”.

Ultima battuta sulle parole di Djokovic su Sinner uscite nelle scorse ore: “Il serbo ha detto che quello che accompagna lui per la questione Covid, accompagnerà Sinner per il caso Clostebol per tutta la vita. Ho la sensazione che Nole tema che Sinner e Alcaraz possano fare il Grande Slam e raggiungere quello che lui non ha mai fatto”.

