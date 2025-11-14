Paolo Bertolucci sottolinea: “Jannik Sinner ha sempre una marcia in più nei momenti decisivi”

Paolo Bertolucci si è potuto godere da una posizione privilegiata la prestazione odierna di Jannik Sinner contro l’americano Ben Shelton, nella terza e ultima sfida della fase a gironi delle ATP Finals 2025. Sul campo dell’Inalpi Arena di Torino, il pusterese si è imposto col punteggio di 6-3 7-6 (3), mettendo in mostra un qualità degna dei più grandi campioni.

Si parla della capacità di alzare il livello quando conta maggiormente. Jannik, da questo punto di vista, sorprende per la naturalezza nella quale è in grado di sciorinare questo tennis quando la “pallina scotta”. È un po’ questo il concetto espresso da Bertolucci ai microfoni di Sky Sport.

“Sinner è alla ventinovesima vittoria consecutiva sul cemento indoor e credo che ci dovremo ad abituare ad aggiornare questi dati. Lui, nel momento decisivo, ha sempre in tasca la marcia in più che gli permette di fare la differenza. A quel punto gli avversari sembrano spaesati, ma lui riesce a portare a casa il punto con lo sforzo giusto“, ha sottolineato il commentatore tecnico di Sky Sport.

Vedremo se l’altoatesino darà un seguito a questo cammino nell’evento delle Finals, per bissare la vittoria in Italia e dando un segnale alla concorrenza molto chiaro.