Fatta l’Italia per la Coppa Davis: tutti i convocati, Volandri si affida a Sonego

Ci sono i crismi dell’ufficialità. Filippo Volandri ha annunciato ai microfoni di Radio Rai la formazione che affronterà le finali di Coppa Davis a Bologna, dal 18 al 23 novembre. Dopo l’indisponibilità di Jannik Sinner, che tanto ha fatto discutere, è arrivato ieri sera anche l’annuncio in conferenza stampa a Torino del forfait di Lorenzo Musetti. Il tennista toscano ha giustificato la propria decisione con la necessità di riposare, in attesa poi della nascita del suo secondogenito (Leandro).

Volandri, da questo punto di vista, deve fare di necessità virtù, avendo perso nel proprio roster due top-10. “Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori, Simone Bolelli e Lorenzo Sonego saranno i convocati. Anche senza Sinner e Musetti la nostra resta una squadra importante con grande consapevolezza. Faremo tesoro di quelle che sono state le nostre due vittorie consecutive. Saremo pronti a battagliare, vogliamo rimanere in alto e far bene“, ha dichiarato il capitano non giocatore.

Spetterà quindi a Sonego sostituire Musetti e confidare anche sull’esaltazione che il piemontese potrebbe avere dal disputare una competizione come questa, avendo concluso piuttosto bene la stagione, ricordando la semifinale raggiunta a Metz. Primo impegno degli azzurri sarà il 19 novembre contro l’Austria, un confronto sulla carta alla portata anche di questa Italia priva dei suoi due assi.

“Bisogna sempre fare un passo alla volta. Ogni squadra in Davis non va mai sottovalutata, le classifiche non contano. Non vediamo l’ora di iniziare“, ha comunque sottolineato il capitano azzurro. Si punta anche sulla grande motivazione di Berrettini, che sente come pochi altri questa particolare rassegna: “Per Matteo la Davis vuol dire tantissimo, l’ha sempre dimostrato. Come per molti giocatori è una competizione che dà un boost in più. Dimostreremo a tutti di meritarci questa maglia azzurra“.