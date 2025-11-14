Atletica, anche Pietro Arese prenderà parte alla 93ma edizione della Cinque Mulini

La 93ma edizione della Cinque Mulini di cross, in programma domenica 23 novembre a San Vittore Olona (Milano), a meno di un mese dagli Europei, vedrà la partecipazione di un altro big della specialità, Pietro Arese, campione continentale per due volte in staffetta.

Il percorso della gara maschile sarà lungo 8.2 km, contro i 10.2 km della scorsa edizione, e vedrà al via, oltre al torinese delle Fiamme Gialle, che nel 2024 fu 15°, anche Iliass Aouani (Fiamme Azzurre), il cui nome era stato già reso noto qualche giorno fa dagli organizzatori.

La società organizzatrice della manifestazione, l’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906, aderirà con la Cinque Mulini 2025 al programma “Italia dei Giochi“, promosso dalla Fondazione Milano Cortina 2026: “La partecipazione della Cinque Mulini e delle sue iniziative, rappresenta un riconoscimento alla storia e all’impegno della nostra associazione nel diffondere cultura sportiva e benessere nella comunità“.