Atletica, verso gli Europei di Cross: Alfieri nell’internazionale di Santiponce, bel cast a Osimo

Mancano cinque settimane agli Europei di Cross, che si disputeranno a Lagos (Portogallo) nella giornata di domenica 14 dicembre. Nadia Battocletti sarà la punta di diamante dell’Italia e sarà chiamata a difendere il titolo continentale conquistato lo scorso anno, i prossimi appuntamenti agonistici sui pratoni serviranno a completare la squadra azzurra che cercherà di essere protagonista nell’evento di corsa campestre.

A Osimo (in provincia di Ancona) si disputerà il Cross Valmusone: domenica 8 novembre, sui 7,5 chilometri, vedremo all’opera Yassin Bouih, già campione europeo con la staffetta di cross nel 2022 e azzurro sui 3000 siepi alle Olimpiadi di Parigi, insieme a Enrico Vecchi, Abderrazzak Gasmi, Nikolas Loss. Tra le donne saranno da seguire le under 23 Melissa Fracassini, Francesca Mentasti, Elena Ribigini.

Sempre domenica, invece, si correrà il Cross Internacional de Italica a Santiponce: alle porte di Siviglia (Spagna) ci sarà spazio per una tappa gold del circuito mondiale, con la presenza di Luca Alfieri, campione italiano delle campestri. Il brianzolo sarà impegnato sulla distanza dei 9,2 km nella gara che vede tra i favoriti il burundese Rodrigue Kwizera, lo spagnolo Thierry Ndikumwenayo, il tunisino Mohamed Amin Jhinaoui, i burundesi Egide Ntakarutimana ed Emile Hafashimana.