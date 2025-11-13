Sinner giocherà di pomeriggio la semifinale di sabato? Perché c’è più di un indizio…

Jannik Sinner si è imposto nella sera di ieri a Torino e ha conquistato l’accesso alle semifinali delle ATP Finals 2025. All’Inalpi Arena, l’azzurro ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev col punteggio di 6-4 6-3 e grazie a questo risultato, visto anche quanto è accaduto tra il canadese Felix Auger-Aliassime e l’americano Ben Shelton, ha già la certezza di essere primo nel proprio girone.

Pass con una partita d’anticipo, visto che domani affronterà Shelton in un match che, ai fini della competizione, metterà in palio solo i 200 punti nel ranking ATP. Da capire a che ora Jannik giocherà sabato 15 novembre la sua semifinale. Le possibilità sono due:

SEMIFINALI ATP FINALS 2025

Ore 14:30 prima semifinale singolare

Ore 20:30 seconda semifinale singolare

Ci sono degli “indizi” che fanno pensare che la partita di Jannik sarà la prima delle due previste. In primis, il confronto di domani tra Zverev e Auger-Aliassime sarà alle 20.30 e disputare un incontro nel pomeriggio seguente significherebbe per il vincitore del confronto affrontare un nuovo match con troppo poco recupero.

La seconda ragione si può legare anche al desiderio di venire incontro alle esigenze del nostro portacolori, per concedergli un po’ più di tempo nella preparazione rispetto all’altro finalista di questo Master a Torino.