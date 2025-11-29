Sci di fondoSport in tvSport Invernali
A che ora lo sci di fondo oggi in tv, Sprint Ruka 2025: programma, tv, streaming, italiani in gara
Proseguirà oggi, sabato 29 novembre, a Ruka, in Finlandia, la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: la tre giorni nordica continuerà con le gare sprint in tecnica classica. Alle ore 8.55 inizieranno le qualificazioni, mentre alle ore 11.25 scatteranno le finali.
Per l’Italia saranno al via delle qualificazioni dieci azzurri: tra le donne saranno in gara Nicole Monsorno, Caterina Ganz, Federica Cassol, Nadine Laurent ed Iris De Martin Pinter, mentre tra gli uomini saranno alla partenza Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Giacomo Gabrielli, Giovanni Ticcò e Simone Mocellini.
La sprint tc della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD dalle 11.45, mentre la diretta streaming sarà affidata a Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN e Rai Play (in questo caso dalle 11.45), infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’intero evento.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO OGGI
Sabato 29 novembre 2025 – Ruka (Finlandia)
8.55 Qualificazioni sprint tl femminile
9.35 Qualificazioni sprint tl maschile
11.25 Finali sprint tl femminile – Diretta tv su Rai Sport HD dalle 11.45
11.25 Finali sprint tl maschile – Diretta tv su Rai Sport HD dalle 11.45
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: per le qualificazioni non prevista, per le finali Rai Sport HD dalle 11.45.
Diretta streaming: per le qualificazioni Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, per le finali Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN e Rai Play (in questo caso dalle 11.45).
Diretta Live testuale: per qualificazioni e finali OA Sport.
STARTLIST QUALIFICAZIONI SPRINT FEMMINILE
1 RIBOM Emma YC SWE
2 WEBER Anja SUI
3 MONSORNO Nicole ITA
4 KERN Julia USA
5 ILAR Moa SWE
6 MYHRVOLD Mathilde NOR
7 del RIO Gina U23 AND
8 HAGSTROEM Johanna SWE
9 GANZ Caterina ITA
10 FAEHNDRICH Nadine SUI
11 MATINTALO Johanna FIN
12 DIGGINS Jessie USA
13 MEIER Alina SUI
14 SUNDLING Jonna SWE
15 QUINTIN Lena FRA
16 STENSETH Ane Appelkvist NOR
17 KREHL Sofie GER
18 JOENSUU Jasmi FIN
19 PARMAKOSKI Krista FIN
20 GIMMLER Laura GER
21 SAARI Amanda FIN
22 WENG Lotta Udnes NOR
23 NISKANEN Kerttu FIN
24 SKISTAD Kristine Stavaas YC NOR
25 KAHARA Jasmin FIN
26 JANATOVA Katerina YC CZE
27 LUNDGREN Moa SWE
28 RYDZEK Coletta GER
29 CASSOL Federica ITA
30 DAHLQVIST Maja SWE
31 FISCHER Lea SUI
32 ANTOSOVA Barbora CZE
33 LYLYNPERA Katri FIN
34 SCHERZ Magdalena AUT
35 PULLES Mariel Merlii EST
36 BRENNAN Rosie USA
37 SONNESYN Alayna USA
38 BAKKEMO Hedda NOR
39 HENNIG DOTZLER Katharina GER
40 OLDHAM Kate USA
41 LAURENT Nadine U23 ITA
42 KAASIKU Keidy EST
43 KAASIKU Kaidy EST
44 KYLLONEN Anne FIN
45 KAELIN Nadja SUI
46 NIEMELA Hilla FIN
47 HOFFMANN Helen GER
48 BERANOVA Tereza CZE
49 VEIT Verena GER
50 BIANCO Erin USA
51 DE MARTIN PINTER Iris U23 ITA
52 WENG Tiril Udnes YC NOR
53 SKINDER Monika POL
54 TUUL Teesi EST
55 STEINER Desiree SUI
56 KYTAJA Nora U23 FIN
57 RYAZHKO Darya KAZ
58 MARCISZ Izabela POL
59 STEPASHKINA Nadezhda KAZ
60 AUZINA Kitija LAT
61 JYLHA Vilma FIN
62 HAAPALEHTO Ella Noora U23 FIN
63 LIE Ellen Soehol AUS
64 YILAMUJIANG Dinigeer CHN
65 KOLODZIEJ Aleksandra U23 POL
66 VELICER Sophia Tsu TPE
67 NIKON Anastasiia U23 UKR
68 HONDA Chika JPN
69 OJASTE Teiloora EST
70 MELNIK Anna KAZ
71 BYGRAVE Tuva AUS
72 HOOKER Maddie U23 AUS
73 SHKATULA Sofiia U23 UKR
74 TOLMACHYOVA Yelizaveta U23 KAZ
75 NOPRIIENKO Yelizaveta UKR
76 MIYAZAKI Hikari JPN
77 FLORES Martina U23 CHI
78 THEKKADA NANJUNDA Bhavani IND
79 CHANLOUNG Karen THA
STARTLIST QUALIFICAZIONI SPRINT MASCHILE
1 MATTILA Wiljam FIN
2 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR
3 NOVAK Michal CZE
4 VIKE Oskar Opstad U23 NOR
5 GRAHN Anton U23 SWE
6 NORTHUG Even NOR
7 YOUNG Jack USA
8 ANGER Edvin SWE
9 SCHUMACHER Gus USA
10 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR
11 LIEKARI Emil FIN
12 PELLEGRINO Federico ITA
13 DANIELSSON Emil SWE
14 RIEBLI Janik SUI
15 BOURDIN Remi FRA
16 JOUVE Richard FRA
17 HELLWEGER Michael ITA
18 VUORINEN Lauri FIN
19 MOSER Benjamin AUT
20 OGDEN Ben USA
21 MAKI Joni FIN
22 CHAPPAZ Jules FRA
23 PUEYO Jaume ESP
24 SCHOONMAKER Jc USA
25 STOELBEN Jan GER
26 VALNES Erik NOR
27 MOILANEN Niilo FIN
28 EVENSEN Ansgar NOR
29 CERNY Ondrej CZE
30 GROND Valerio SUI
31 TUZ Jiri U23 CZE
32 WANG Qiang CHN
33 SIMENC Miha SLO
34 KETTERSON Zak USA
35 HAARALA Juuso FIN
36 CLUGNET James GBR
37 STERN Nejc U23 SLO
38 MRKONJIC Lukas AUT
39 GRATE Marcus SWE
40 KECK Elias U23 GER
41 SELLER Ludek CZE
42 STAREGA Maciej POL
43 GABRIELLI Giacomo ITA
44 TICCO’ Giovanni ITA
45 RANTALA Eero U23 FIN
46 BOLGER Kevin USA
47 CRV Vili SLO
48 FOETTINGER Michael AUT
49 KAPARKALEJS Lauris U23 LAT
50 SOSSAU-DAUBERMANN Anian GER
51 VIK Lars Young AUS
52 VIGANTS Raimo YC LAT
53 MOCELLINI Simone ITA
54 HIMMA Martin EST
55 KILP Marko EST
56 SELLES GASCH Bernat U23 ESP
57 RYSSTAD Aron Aakre NOR
58 AHONEN Olli FIN
59 GROS Anze SLO
60 HAKOLA Ristomatti FIN
61 PERSSON Jesper SWE
62 NAEFF Isai U23 SUI
63 AHONEN Ville FIN
64 DREMLJUGA Karl Sebastian EST
65 ENGEL Erik AUT
66 KALEV Christopher EST
67 MATASSOV Svyatoslav YC KAZ
68 MYHLBACK Alvar U23 SWE
69 KNOPF Florian GER
70 GANNER Tobias U23 AUT
71 STENSHAGEN Mattis NOR
72 MELNITS Ike U23 FIN
73 CHANLOUNG Mark THA
74 LISOHOR Oleksandr U23 UKR
75 BELLINGHAM Phillip AUS
76 SKENDER Marko
77 SAULITIS Niks LAT
78 DRAHUN Dmytro UKR
79 NURSBEKOV Yernar KAZ
80 JARECKI Piotr U23 POL
81 KONYA Adam HUN
82 STROLIA Tautvydas LTU
83 KASAHARA Sho JPN
84 BRYJA Sebastian POL
85 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL
86 VUORELA Markus FIN
87 DE CAMPO Fedele AUS
88 ISSABEK Iliyas U23 KAZ
89 ROMANCHENKO Dmytro U23 UKR
90 PUKHKALO Vitaliy KAZ
91 CLAVEAU-LAVIOLETTE Nicolas U23 VEN
92 LI Minglin CHN
93 DENYSENKO Ruslan UKR
94 MAOWULIETIBIEKE Entemake CHN
95 KERTESZ Attila Mihaly ISR
96 JUNGBLUTH RODRIGUEZ Klaus ECU
97 RACERO Guillermo VEN
98 LIMBAGA Edward PHI