Sci di fondo: Skistad batte le svedesi nella sprint a Ruka, indietro Cassol e Ganz

Incertissima fino all’ultimo la prima sprint femminile, a tecnica classica, della stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026. O almeno, incerta fino all’ultima curva, quando Kristine Stavaas Skistad decide di accelerare senza troppi problemi e di vincere per la dodicesima volta in carriera. Per la Norvegia primo successo a Ruka da sei anni a questa parte nella specialità.

Dietro la vincitrice, che fa segnare il tempo di 2’53″22, il secondo posto al fotofinish è assegnato a Jonna Sundling, che beffa di un nonnulla Maja Dahlqvist: per l’una e per l’altra tempo di 2’53″42. Quarta la loro connazionale Johanna Hagstroem in 2’54″51. Quinta la svizzera Nadine Faehndrich in 2’55″29, sesta la finlandese Johanna Matintalo, che peraltro cede subito e chiude in 3’01″96.

Era rimasta fuori dalla finale Jessie Diggins, ma l’americana si mostra subito in ottima condizione nonostante il classico, e a prescindere dal quinto posto in una semifinale un pochino più lenta dell’altra la sua condizione sembra dare parecchio spunto alle sue ambizioni per il prossimo futuro. Pur uscita in semifinale, Moa Ilar, anche a seguito della squalifica di Emma Ribom, diventa leader di Coppa del Mondo assoluta.

Per quanto riguarda le italiane rimaste in gara, sia Federica Cassol che Caterina Ganz escono nei quarti di finale, senza riuscire ad andare al di là del sesto e ultimo posto (con tempi, distacchi e difficoltà ben differenti, 2’57″95 per Cassol e 3’09” Ganz). Per le due, i posti complessivi sono rispettivamente il 26° e il 27°.