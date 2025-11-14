A che ora le semifinali di Sinner e Alcaraz alle ATP Finals? Scatta la “compensazione”

Manca solamente l’ufficialità, ma sembra già delineato l’ordine di gioco per la giornata di sabato 15 novembre alle ATP Finals 2025. Quest’oggi verrà completata la fase a gironi di singolare e doppio, stabilendo tutti i semifinalisti di entrambi i tabelloni, ma alcune certezze ci sono già ed è quindi possibile proiettarci al programma di domani alla Inalpi Arena di Torino.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno vinto i rispettivi gironi e non si incroceranno dunque in semifinale, rimandando ulteriormente l’ipotetico scontro diretto alle Finals tra i due dominatori del circuito. L’azzurro se la vedrà con l’australiano Alex de Minaur, mentre lo spagnolo affronterà il vincente dello spareggio odierno tra il canadese Felix Auger-Aliassime ed il tedesco Alexander Zverev.

L’ordine di gioco provvisorio (non ancora definitivo) per sabato prevede Sinner-De Minaur al pomeriggio (non prima delle 14.30) e la partita di Alcaraz in chiusura della sessione serale (non prima delle 20.30). Una scelta quasi obbligata da parte degli organizzatori, che devono concedere almeno quasi 24 ore di riposo a tutti i protagonisti delle semifinali tenendo in considerazione le esigenze di chi è sceso in campo nell’ultima giornata di round robin.

Nello specifico oggi Sinner sfiderà Ben Shelton (in un match ormai ininfluente per le sorti del raggruppamento) non prima delle ore 14.00, mentre lo scontro diretto per la qualificazione tra Auger-Aliassime e Zverev si terrà non prima delle 20.30. Così facendo il torneo invertirà la situazione di Jannik e Alcaraz, garantendo qualche ora in più di riposo all’azzurro in vista della finale dopo aver concesso allo spagnolo un giorno extra di pausa al termine della prima fase.