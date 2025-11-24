A che ora gioca l’Italia oggi agli Europei di curling 2025: programma 24 novembre, tv, streaming

Terzo giorno di competizioni in quel di Lohja, città della Finlandia che sta ospitando i Campionati Europei 2025 di curling. Sarà un day-3 particolarmente ricco in chiave Italia, complice lo svolgimento di ben quattro match, due per la squadra maschile, due per quella femminile.

La tensione si alzerà subito fin dalle ore 7:00, complice la disputa tra le azzurre e la Scozia: sarà una sfida già fondamentale per Stefania Constantini e compagne, chiamate a reagire dopo la brutta sconfitta di ieri rimediata contro la Norvegia. Le nostre ragazze torneranno sul ghiaccio poi alle 15:00 per affrontare un’altra compagine attrezzata, ovvero la Svezia, al momento con due vittorie ed un K.O.

Il team di Joel Retornaz svolgerà il primo incontro invece alle 11:00, affrontando la Germania con l’obiettivo di proseguire il cammino a seguito del trionfo contro l’Austria ed il vìs-a-vìs contro la Cechia. Il programma si chiuderà quindi alle 19:00, ora in cui ci sarà il duello tra gli azzurri e la Polonia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite dell’Italia agli Europei 2025 di curling per quanto riguarda la giornata odierna (lunedì 24 novembre). Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su The Curling Channel oltre che su Discovery+ ed Eurosport 1 per ciò che concerne i match Italia-Germania (uomini) ed Italia-Svezia (donne). Italia-Polonia (maschile) andrà in onda invece su Eurosport 2. Prevista inoltre la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA EUROPEI CURLING OGGI

Lunedì 24 novembre

Ore 7:00 Italia-Scozia (femminile) – Diretta streaming su The Curling Channel

Ore 11:00 Italia-Germania (maschile) – Diretta streaming su The Curling Channel, Discovery+, Eurosport 1

Ore 15:00 Italia-Svezia (femminile) – Diretta Streaming su The Curling Channel, Discovery+, Eurosport 1

Ore 19:00 Italia-Polonia (maschile) – Diretta streaming su The Curling Channel, Discovery+, Eurosport 2

PROGRAMMA ITALIA EUROPEI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel, Discovery+, Eurosport 1 (per Italia-Svezia ed Italia-Germania), Eurosport 2 (per Italia-Polonia)

Diretta Live testuale: OA Sport.