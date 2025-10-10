WTA Wuhan 2025, Sabalenka e Pegula staccano il pass per le semifinali. Gauff sfiderà Paolini

Il torneo WTA di Wuhan torna in campo per i match dei quarti di finale, quattro sfide da giocare a tutta per stabilire il quadro delle semifinaliste e capire chi potrà continuare la corsa verso il titolo. Nella parte alta del tabellone Aryna Sabalenka affronterà Jessica Pegula, mentre nella parte bassa sarà Coco Gauff a sfidare Jasmine Paolini.

In apertura di giornata Jessica Pegula rimonta la ceca Katerina Siniakova 2-6 6-0 6-3 in un’ora e quaranta minuti. La statunitense, dopo aver perso nettamente la prima frazione, travolge l’avversaria nella seconda partita con un devastante parziale di ventiquattro punti a sette. La testa di serie numero 5, una volta rimesso in equilibrio l’incontro, opera il break decisivo nel quinto gioco del terzo set, annulla due opportunità per il 4-4 e, nel nono gioco, chiude i conti al primo match point per il definitivo 6-3.

In quello che, almeno sulla carta, poteva apparire come uno dei due confronti più equilibrati di giornata la numero uno del mondo domina la scena e centra il passaggio del turno a vele spiegate. Aryna Sabalenka liquida la pratica Elena Rybakina con un perentorio 6-3 6-3 in un’ora e ventisei minuti di gioco. La kazaka incassa un ko che potrebbe rivelarsi determinante nella corsa per un posto alle WTA Finals.

Rispetta il pronostico favorevole ed impone la sua legge Coco Gauff. L’americana, testa di serie numero 3, travolge la veterana tedesca Laura Siegemund 6-3 6-0 in un’ora e ventisei minuti. La statunitense rompe la situazione di equilibrio iniziale grazie al break ottenuto nel sesto gioco per il provvisorio 4-2, difende i suoi turni di battuta e, alla prima opportunità, concretizza il 6-3 della prima frazione. Nel secondo set Gauff scappa sul 3-0 con due break, annulla due opportunità del 3-1 e non si volta più indietro fino al roboante 6-0 conclusivo.

Una splendida Jasmine Paolini demolisce Iga Swiatek 6-1 6-2 in un’ora e cinque minuti e conquista un successo di capitale importanza nella corsa verso le Finals. L’azzurra domina il primo parziale concedendo solo tre punti sul proprio turno di battuta alla quotata rivale e chiude, con il terzo break in altrettanti giochi, il primo set sul 6-1. Nel secondo parziale Paolini ottiene il break nel secondo gioco sull’errore di rovescio della rivale, lo restituisce per il 2-1, ma, con il diritto vincente è brava a riconquistarlo per il 3-1. La numero sette del mondo continua a spingere e, al primo match point, chiude i conti con il 6-2 finale sull’errore di diritto della sua avversaria.