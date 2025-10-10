Auger-Aliassime fallisce l’occasione! Si arrende a Rinderknech a Shanghai e resta distante da Musetti nella Race verso Torino

Felix Auger-Aliassime spreca una grande occasione e si ferma ai quarti di finale nel Masters 1000 di Shanghai 2025. Il tennista canadese, accreditato della dodicesima testa di serie, si è reso protagonista di una brutta partita perdendo in due set con Arthur Rinderknech per 6-3 6-4 in meno di un’ora e mezza e vedendo sfumare l’accesso alle semifinali del torneo.

Auger-Aliassime era reduce da tre vittorie molto convincenti a Shanghai sul cileno Alejandro Tabilo,sul neerlandese Jesper De Jong e soprattutto su Lorenzo Musetti agli ottavi in un vero e proprio scontro diretto in ottica qualificazione alle ATP Finals di Torino. Il 25enne nordamericano non aveva lasciato per strada neanche un set nei primi tre turni, cedendo poi di schianto ai quarti contro il big server francese Rinderknech (n.54 al mondo).

Il nativo di Montreal classe 2000, in seguito al forfait di Carlos Alcaraz e all’eliminazione di Alexander Zverev, era diventato il favorito principale nella parte alta del tabellone per arrivare in finale dopo aver battuto Musetti. Un risultato che lo avrebbe proiettato ad un passo dalla top8 nella Race in vista dei prossimi tornei indoor in Europa, aumentando notevolmente le sue possibilità di volare a Torino.

La corsa alle Finals resta comunque ancora aperta, ma Auger-Aliassime deve recuperare 530 punti nei confronti dell’ottava posizione occupata da Musetti. Non considerando Jack Draper (9° nella Race ma fuori dai giochi per infortunio), si preannuncia un’impresa ai limiti dell’impossibile per tutti gli altri a partire da Casper Ruud, Holger Rune e Andrey Rublev, che hanno oltre 900 punti di distacco dalla zona qualificazione.