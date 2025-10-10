Ambesi secco: “Alcaraz e Sinner sono i due alleati di Musetti per le Finals. Se mancano loro, sono problemi…”

Massimiliano Ambesi (giornalista/analista di Eurosport) ha valutato quanto accaduto finora nel Masters1000 di Shanghai. Sul cemento asiatico si è dovuto prendere atto della sconfitta negli ottavi di finale di Lorenzo Musetti contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Si è disquisito molto di questo confronto nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

“Auger-Aliassime era in striscia aperta contro gli italiani come sconfitte e ha interrotto questo trend. Sono rimasto molto stupito dalle quote che davano ampiamente favorito Musetti. Ok, Lorenzo veniva da due buoni tornei, però Aliassime aveva giocato i quarti a Cincinnati, le semifinali agli US Open…Per me partiva coi favori del pronostico e credo proprio che abbia svoltato“, la premessa di Ambesi.

“Parliamo di un giocatore che aveva collezionato tante sconfitte al primo turno. Da metà estate in avanti, stiamo assistendo a quel prospetto di giocatore che era arrivato in alto in giovanissima età. Sinceramente, con quella prima di servizio e con quel dritto, non so quanti possano metterlo in difficoltà. I due noti (Alcaraz e Sinner, ndr) e poi? Attenzione, quindi, al canadese“, ha sottolineato il giornalista/analista di Eurosport.

“Per quanto riguarda Musetti, anche in questa sede abbiamo detto che i principali alleati per andare alle Finals sono Alcaraz e Sinner. Se mancano questi due, sono cavoli amari. Alcuni giocatori, tra cui Aliassime, hanno alzato l’asticella sul cemento e sono avvantaggiati dall’assenza dei due forti. Tutte queste dinamiche pesano. Musetti andrà in Belgio (Bruxelles), vedremo se il canadese lo seguirà. Ci sono ATP250 la prossima settimana, due 500 (Basilea, Vienna) nella successiva e poi il 1000 di Parigi, oltre ad Atene e a Metz. Bisognerà capire cosa vorrà fare Djokovic. Al momento, il toscano è ottavo nella Race, però Auger ha chance di vincere questo torneo. Non si verificava la contemporanea assenza di italiani, spagnoli e americani nei quarti di un 1000 da Roma 2023, ultimo torneo che ha vinto Medvedev (presente nei quarti nel torneo cinese, ndr)“, ha dichiarato Ambesi.

“Io non so la genesi dei problemi fisici di Aliassime. Lui ha vinto due titoli ATP250 a inizio anno, ma poi ha giocato delle partite sconcertanti. Ne ho viste tante, con colpi di rovescio fuori di 5 metri e dritti steccati. Era un giocatore in difficoltà, poi da metà estate ha cambiato marcia. Bisogna vedere a questo punto cosa faranno Djokovic e de Minaur a Shanghai. La sfida contro il serbo, eventuale, potrebbe essere importante proprio per stabilire il livello che ha raggiunto il canadese“, ha concluso.