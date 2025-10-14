WTA Ningbo 2025, Samsonova e Muchova approdano agli ottavi. Esce Tauson

Il torneo WTA 500 di Ningbo torna in campo per la seconda giornata: si completano i match del primo turno. Approdano agli ottavi di finale la russa Liudmila Samsonova e la ceca Karolina Muchova. Esce invece, a sorpresa, la danese Clara Tauson, testa di serie numero cinque.

In apertura di giornata l’australiana Ajla Tomljanovic, numero 104 del mondo, firma la grande sorpresa ed elimina la danese Clara Tauson, testa di serie numero cinque, 1-6 7-6(4) 6-3 in due ore e sedici minuti. La russa Veronika Kudermetova liquida la lucky loser croata Antonia Ruzic 6-3 6-2 in poco più di un’ora e venti.

La russa Liudmila Samsonova, ottava favorita del tabellone, regola la qualificata cinese Hanyu Guo 6-2 6-4 in un’ora e cinquantacinque minuti. Nel derby ceco Karolina Muchova, numero 20 WTA, piega la connazionale Marketa Vondrousova 6-4 6-3 in un’ora e trentatré minuti. L’ucraina Dayana Yastremska doma la canadese Victoria Mboko, vincitrice del WTA 1000 di Montreal, 6-3 7-6(3) in un’ora e cinquantadue minuti.

La wild card cinese Lin Zhu firma una delle sorprese di giornata e, al termine di una battaglia di due ore e ventisei minuti, rimonta la britannica Emma Raducanu 3-6 6-4 6-1. Nel derby cinese la wild card Yue Yuan, numero 108 WTA, supera la connazionale Xinyu Wang 6-3 6-3 in un’ora e ventiquattro minuti.