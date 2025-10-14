Jannik Sinner alla prova nel Six Kings Slam 2025, Alcaraz vuol essere il nuovo ‘Re’

Da domani al 18 ottobre (giorno di pausa il 17 ottobre) la seconda edizione del Six Kings Slam, torneo/esibizione di scena a Riad (Arabia Saudita), terrà banco. Sei partecipanti: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas. In origine, ci sarebbe dovuto essere il britannico Jack Draper, ma l’infortunio occorso a quest’ultimo ha portato alla sostituzione con Tsitsipas.

Dei sei invitati, sono solo tre ad aver vinto Slam e già da questo punto di vista si potrebbe storcere il naso. Tutto però passa in secondo piano rispetto al faraonico prize-money: 1.500.000 milioni di dollari per il gettone di presenza e 6.000.000 milioni per l’affermazione nell’evento. Cifre astronomiche, in linea con quelle dell’anno scorso, quando Sinner si impose in finale contro Alcaraz.

L’altoatesino si ripresenta in terra saudita volendo capire il suo fisico che risposte gli darà. A Shanghai, la vicinanza con il torneo vinto a Pechino, il poco tempo per il recupero e il clima umido/afoso hanno portato Jannik al limite: crampi nella sfida contro Tallon Griekspoor e ritiro dopo metà terzo set negli ottavi di finale. Alcuni si sono chiesti se ci sia un problema sulla consistenza del pusterese, ricordando un’altra bandiera bianca alzata nella finale di Cincinnati contro Alcaraz.

A Riad Jannik vorrà comprendere meglio la situazione e nello stesso tempo si “augura” di incontrare Carlitos, per dare un seguito alla saga e soprattutto far capire che sa ancora come batterlo. Prima di pensare allo spagnolo, ci sarà domani da giocare contro Tsitsipas. Un match, sulla carta, senza storia per la stagione incolore del greco.

Nel 2025 l’ellenico ha disputato 40 partite e ne ha vinte 22, pari al 55%. Una percentuale piuttosto bassa, da associare alle problematiche legate alla gestione del suo team, della propria vita da tennista e anche degli infortuni dal momento che Tsitsipas non ha giocato alcuna partita nella trasferta asiatica. Nei fatti, è da un mese che non lo si vede in campo, per cui sul suo rendimento c’è un bel punto di domanda.

Sinner disputerà i quarti di finale, essendo quello degli invitati ad avere meno Slam nel palmares (4), rispetto ai 6 di Alcaraz e ai 24 di Djokovic. Per questo, dovrà disputare i quarti contro il nativo di Atene, mentre dall’altra parte del tabellone si affronteranno Zverev e Fritz. Chi la spunterà tra Jannik e Stefanos giocherà contro Nole, mentre chi prevarrà tra il tedesco e il californiano se la vedrà con il murciano.

Carlitos, dopo aver vinto a Cincinnati, New York e Tokyo nelle ultime settimane, ha scientemente deciso di rinunciare a Shanghai per tirare il fiato ed essere protagonista di un gran finale di stagione. Conquistato il trono della classifica mondiale, lo spagnolo ha voglia di essere anche il nuovo “Re” a Riad per ribadire il concetto.