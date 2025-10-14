Definita l’avversaria di Jasmine Paolini agli ottavi a Ningbo: non sarà un esordio semplice

Jasmine Paolini ha conosciuto l’identità della sua prossima vittoria al torneo WTA 500 di Ningbo. La numero 8 del mondo, reduce dalla semifinale persa al WTA 1000 di Wuhan contro la statunitense Coco Gauff (dopo aver firmato l’impresa contro la polacca Iga Swiatek), se la dovrà vedere con la russa Veronika Kudermetova, che oggi ha regolato la croata Antonia Ruzic con il punteggio di 6-3, 6-2. Si preannuncia un ottavo di finale insidioso contro la numero 31 del ranking ATP, che ha tutte le carte in regola per mettere seriamente in difficoltà la tennista toscana.

La nostra portacolori si trova in piena lotta a distanza con la kazaka Elena Rybakina per meritarsi l’approdo alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto giocatrici dell’annata agonistica. Sarà importante superare questo insidioso scoglio sul cemento della località cinese per raccogliere punti preziosi e compiere un ulteriore passo verso l’ammissione all’evento di Riad, mentre un ko metterebbe la rivale nella condizione ideale di avvicinarsi e di minare le certezze dell’azzurra.

La 29enne insegue il pass per i quarti di finale, dove incrocerebbe la vincente della sfida tra la svizzera Belinda Bencic e l’ucraina Yuliia Starodubtseva. Possibile una semifinale proprio contro Rybakina, attesa dall’ucraina Yastremska e poi dalla vincente di Tomljanovic-Sonmez. Jasmine Paolini dovrà stare attenta a Kudermetova, che quest’anno ha vinto Wimbledon in doppio insieme alla belga Elise Mertens e ha perso la finale degli Internazionali d’Italia proprio contro Paolini e Sara Errani.

Kudermetova conduce nei precedenti per 3-2: Paolini ha vinto la semifinale a Cincinnati quest’anno in tre set, poi bisogna tornare al periodo tra il 2017 e il 2019 per trovare gli altri testa a testa, che dunque hanno ormai poco valore dal punto di vista tecnico. Dopo Cincinnati, però, Kudermetova ha faticato: ko al primo turno degli US Open contro l’indonesiana Janice Tjen, stop agli ottavi di Guadalajara contro Victoria Jimenez Kasintseva, stop ai sedicesimi di Pechino contro la ceca Marie Bouzkova e al primo turno di Wuhan contro la polacca Frech.