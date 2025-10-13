WTA Ningbo 2025, risultati 13 ottobre: Bencic e Starodubtseva vincono e si sfideranno agli ottavi

Si apre il tabellone principale del WTA 500 di Ningbo, in Cina: le prime quattro teste di serie, tra le quali l’azzurra Jasmine Paolini, numero 2, sono esentate dal primo turno ed entreranno in gioco direttamente negli ottavi di finale, mentre oggi altre cinque tenniste le raggiungono al secondo turno.

Nello spicchio di tabellone presidiato da Jasmine Paolini avanzano agli ottavi la testa di serie numero 6, l’elvetica Belinda Bencic, che regola la polacca Magda Linette per 6-3 6-2, e la qualificata ucraina Yulia Starodubtseva, che elimina un’altra qualificata, la kazaka Yulia Putintseva, sconfitta per 6-4 6-2: le due si sfideranno al secondo turno e la vincente sarà la potenziale avversaria dell’azzurra negli eventuali quarti di finale.

Non ci sono altri accoppiamenti degli ottavi già definiti: negli altri match odierni la numero 7 del seeding, la russa Diana Shnaider, piega la wild card cinese Xiyu Wang per 7-5 6-3, mentre nel derby statunitense Mccartney Kessler maltratta la connazionale Sofia Kenin, sconfitta per 6-1 6-0, infine nella sfida tra qualificate la turca Zeynep Sönmez vince in rimonta contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, battuta per 2-6 7-5 6-3.

WTA 500 NINGBO – RISULTATI 13 OTTOBRE

Primo turno

Diana Shnaider (Russia, 7) b. Xiyu Wang (Cina, WC) 7-5 6-3

Mccartney Kessler (Stati Uniti) b. Sofia Kenin (Stati Uniti) 6-1 6-0

Zeynep Sönmez (Turchia, Q) b. Aliaksandra Sasnovich (Bielorussia, Q) 2-6 7-5 6-3

Belinda Bencic (Svizzera, 6) b. Magda Linette (Polonia) 6-3 6-2

Yulia Starodubtseva (Ucraina, Q) b. Yulia Putintseva (Kazakistan, Q) 6-4 6-2