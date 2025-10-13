WTA Osaka 2025: Naomi Osaka debutta senza problemi, super Boulter su Noskova

In archivio la prima giornata del WTA 250 di Osaka, torneo nato piuttosto recentemente (2009) e che, dopo un paio di trasferimenti a Tokyo e a Hiroshima, è tornato dal 2023 a disputarsi nella seconda (o terza, a seconda della considerazione del binomio Yokohama-Tokyo) città del Giappone per popolazione. E proprio qui arriva il debutto della più acclamata delle giocatrici, che porta il nome della città.

Naomi Osaka, peraltro, debutta senza grandi problemi. 6-0 6-4 alla wild card classe 2008, vincitrice degli Australian Open juniores a gennaio, Wakana Sonobe. La giocatrice passata sotto l’ala IMG nel 2022 gioca anche un tennis non del tutto convenzionale, ma a oggi è ovvia la troppa differenza con una che, tra numero 1 del mondo e vittorie Slam, di storia ne ha fatta già parecchia per il suo Paese. La si osserverà nel futuro.

Nella parte bassa, invece, c’è l’uscita di scena di Linda Noskova. A dire il vero, la ceca era sì seconda testa di serie, ma il sorteggio contro Katie Boulter risultava quello meno voluto da chiunque. Un match, questo, che per valore era almeno da quarti di finale, e che in effetti ha visto diversi scambi di un certo livello prima della conclusione in due set.

Continua la lenta, ma inesorabile discesa di Maria Sakkari, che ormai appare sempre più lontana, tranne rari lampi, dal giro delle big: in quest’occasione a batterla è l’americana Ashlyn Krueger, che invece quel posto lo sta all’incirca stabilizzando in attesa di possibili ulteriori balzi dopo il best ranking di numero 29 a luglio. Domani il resto dei primi turni, con Elisabetta Cocciaretto impegnata contro la rumena Jaqueline Cristian e tanti confronti interessanti (Golubic-Andreescu e Valentova-Eala su tutti).

RISULTATI WTA 250 OSAKA OGGI

Osaka (JPN) [1]-Sonobe (JPN) [WC] 6-0 6-4

Lamens (NED)-Arango (COL) 6-1 6-2

Krueger (USA)-Sakkari (GRE) 2-6 6-3 6-4

Danilovic (SRB) [6]-Hibino (JPN) [WC] 6-4 1-6 6-2

Cirstea (ROU)-Uchijima (JPN) [WC] 2-6 6-4 6-2

Boulter (GBR)-Noskova (CZE) [2] 7-6(3) 6-3