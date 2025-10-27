WTA Finals 2025: calendario dai gironi alla finale, programma, tv, streaming

Le WTA Finals 2025 di tennis si terranno a Riad, in Arabia Saudita, e saranno in programma da sabato 1 a sabato 8 novembre: Jasmine Paolini si è qualificata (unica tennista a riuscirci) sia in singolare che in doppio, dove farà coppia con Sara Errani.

Per entrambi i tornei la fase a gironi si terrà dall’1 al 6 novembre (Jasmine Paolini sarà in campo tutti i giorni, dovendosi alternare tra singolare e doppio), poi le prime due classificate di ciascun raggruppamento venerdì 7 disputeranno le semifinali, con le vincenti che sabato 8 scenderanno in campo per le finali.

Le WTA Finals 2025 di tennis saranno trasmesse in diretta tv su Super Tennis HD e Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match delle azzurre.

CALENDARIO WTA FINALS 2025

Da sabato 1 a giovedì 6 novembre

Orari da definire: fase a gironi di singolare (Jasmine Paolini) e doppio (Sara Errani/Jasmine Paolini)

Venerdì 7 novembre

Orari da definire: semifinali di singolare e doppio

Sabato 8 novembre

Orari da definire: finali di singolare e doppio

PROGRAMMA WTA FINALS 2025: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport (canali precisi da definire).

Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.