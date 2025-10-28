A Chennai la pioggia non si placa, ancora niente incontri. Anche Lucia Bronzetti ferma

Da ieri il WTA 250 di Chennai tenta di prendere il via, e da ieri continua a ricevere un secco no da un cielo che di clemente non ha niente. Non è solo Lucia Bronzetti (sorteggiata contro la polacca Katarzyna Kawa) nei guai: ogni singolo match di primo turno deve ancora essere disputato.

La situazione meteorologica non è stata semplice fino ad ora: pioggia praticamente senza sosta, dovuta in particolare al ciclone Montha. Questo si è prevalentemente diretto verso l’Andhra Pradesh, lo Stato federato indiano che si affaccia sul Golfo del Bengala. Sebbene siano diverse le centinaia di chilometri di distanza da Chennai, anche qui si sono sentiti alcuni effetti. Quelli maggiori, però, li avrà il citato Andhra Pradesh, dove nella notte locale sono attesi venti che arrivano fino a 90-110 km/h.

Le previsioni meteorologiche riportano come sia atteso un miglioramento già a partire da domani, anche se verosimilmente della pioggia ulteriore cadrà nel pomeriggio locale. Poi, fino a domenica, le probabilità diminuiscono notevolmente in fatto di acqua destinata a cadere sulla città.

Nella giornata di mercoledì si tenterà nuovamente di mandare in campo tutti i primi turni del singolare distribuiti su quattro campi, con il match Bronzetti-Kawa programmato come terzo (si comincerà alle 11:00 locali, le 6:30 italiane) sul secondo di essi. In attesa che Giove Pluvio autorizzi l’inizio delle operazioni.