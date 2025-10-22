WTA Guangzhou 2025, la pioggia fa slittare a domani il match di Elisabetta Cocciaretto

La pioggia costringe gli organizzatori a cancellare completamente il programma odierno dei Guangzhou Open 2025 di tennis: vengono così rinviati i quattro match di singolare ed i tre di doppio previsti. Si giocherà domani, dunque, anche la sfida tra Elisabetta Cocciaretto e la wild card cinese Wang Xiyu, che si sarebbe dovuta disputare quest’oggi.

Il programma di domani del torneo di categoria WTA 250 in programma nella città cinese, dunque, prevede la disputa di tutti gli ottavi di finale e di ben cinque incontri di doppio, ovvero gli ultimi tre del primo turno ed i primi due dei quarti di finale. Gli organizzatori hanno già rilasciato l’ordine di gioco di giovedì 23 ottobre.

La comunicazione, giunta contestualmente alla decisione della cancellazione completa del programma odierno, prevede che il match tra l’azzurra Elisabetta Cocciaretto e la wild card cinese Wang Xiyu sia il secondo sul Center Court, con il programma che verrà aperto alle ore 7.00 italiane dalla sfida di singolare tra la qualificata neozelandese Lulu Sun e la wild card cinese Wang Yafan.