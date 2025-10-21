WTA Guangzhou 2025: cadono tante teste di serie, avanti Ann Li

Si chiude una giornata quasi infinita al WTA 250 di Guangzhou, dove si disputano tutti i primi turni rimanenti del programma, tra cui quello che vede uscire subito di scena Lucia Bronzetti. E non è una di quelle giornate che si definirebbe proprio priva di emozioni, anzi. Andiamo a scoprirle tutte nell’ordine.

C’è subito da registrare una gioia per Lulu Sun: la neozelandese, che in carriera vanta i quarti raggiunti a Wimbledon un anno fa, stavolta si fregia del successo in due tie-break sulla testa di serie numero 1, la spagnola Jessica Bouzas Maneiro. E non è l’unica a far cadere giocatrici del seeding. A fine programma, infatti, ci pensa l’australiana Ajla Tomljanovic a piazzare un colpo di coda in formato doppio 7-5 sull’americana Alycia Parks.

E non solo: va fuori anche Alexandra Eala, con la filippina rimontata dall’USA Claire Liu. E, sempre a proposito di USA, è Ann Li una delle due sole teste di serie a rimanere in cammino quest’oggi dopo il successo sull’ex promessa andorrana Victoria Jimenez Kasintseva. L’altra è la kazaka Yulia Putintseva.

Tanti i terzi set oggi, sei su 12 match disputati. Il tutto a testimonianza di quanto sia stata ricca di capovolgimenti di fronte questa giornata; la stessa Tomljanovic-Parks, pur durando un’ora e 53 minuti, ha avuto fasi nelle quali avrebbe potuto arrivare al terzo e in quel caso di lotta ancora ce ne sarebbe stata in abbondanza.

RISULTATI WTA 250 GUANGZHOU 2025 OGGI

Sun (NZL) [Q]-Bouzas Maneiro (ESP) [1] 7-6(3) 7-6(2)

McNally (USA)-Juvan (SLO) [Q] 6-3 1-6 6-3

Tomljanovic (AUS)-Parks (USA) [5] 7-5 7-5

Liu (USA) [Q]-Eala (PHI) [4] 2-6 6-4 6-4

Bondar (HUN)-Guo (CHN) [WC] 6-3 3-6 7-6(4)

Seidel (GER)-Jeanjean (FRA) 6-2 6-2

Putintseva (KAZ) [6]-Korneeva [Q] 7-6(2) 4-6 6-4

Rakotomanga Rajaonah (FRA) [LL]-P. Kudermetova [8] 1-6 6-1 6-2

Volynets (USA) [Q]-Kawa (POL) [Q] 4-6 6-2 6-2

Zhang (CHN) [WC]-Zakharova 6-4 6-1

Osorio (COL)-Bronzetti (ITA) 6-1 6-2

Li (USA) [2]-Jimenez Kasintseva (AND) [LL] 6-4 7-6(4)