WEC, Garage 59 entra con McLaren in LMGT3

Garage 59 si prepara per debuttare nel FIA World Endurance Championship nel 2026 in LMGT3 con McLaren al posto di United Autosports. La compagine britannica prende il posto della struttura anglo-americana che dal 2027 rappresenterà il marchio di Woking nella classe Hypercar con un’inedito prototipo.

Debutto per Garage 59 nel Mondiale dopo aver corso regolarmente negli ultimi anni nel GT World Challenge Europe, nel British GT Championship, nell’ Asian Le Mans Series e nell’International GT Open.

Richard Dean, CEO di United Autosports, ha riportato in una nota: “È davvero un onore correre nel WEC, quindi non è una decisione che abbiamo preso alla leggera. Vorrei ringraziare il WEC per il suo supporto e auguro a Garage 59 e McLaren Automotive la migliore fortuna per la prossima stagione in LMGT3. Torneremo in griglia nel 2027 come parte del McLaren United AS WEC Hypercar Team e non vediamo l’ora”.

Ad oggi, dopo 42 prove disputate nel FIA WEC, United Autosports ha ottenuto 20 podi, 10 vittorie, 13 pole position, due storiche prime file, due vittorie alla 24 Ore di Le Mans ed titolo di campione LMP2. La struttura diretta anche da Zak Brown militerà regolarmente nel 2026 in Asian Le Mans Series, in European Le Mans Series e nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, principalmente nella classe LMP2 (Oreca 07 Gibson).