F1, i precedenti della Ferrari in Messico. Il Cavallino Rampante viene da un trionfo, quello del 2024!

Il Messico e la Ferrari hanno un rapporto veramente particolare. Il Cavallino Rampante ha vinto poco nel Paese centro americano, ma quando la Scuderia di Maranello ha primeggiato nell’autodromo intitolato alla memoria dei fratelli Pedro e Ricardo Rodriguez, lo ha fatto in pompa magna!

Le tre affermazioni Rosse sono arrivate nel 1970, nel 1990 e nel 2024. In tutti i casi si è trattato di un trionfo. Due doppiette (Ickx-Regazzoni prima, Prost-Mansell poi) e un primo terzo posto (Sainz-Leclerc). Certo, 3 successi su 24 opportunità non sono granché per un’entità come la Ferrari. Cionndimeno, il GP del Messico più entusiasmante rimane quello del 1964, che permise a John Surtees di laurearsi Campione del Mondo grazie a una piazza d’onore artigliata letteralmente in extremis.

È davvero curioso notare come dal 2015 a oggi, dunque nella cosiddetta “era turbo-ibrida”, la Scuderia di Maranello abbia raccolto 1 affermazione su 9 possibilità, mantenendo quindi una media (quasi) perfetta con il passato!

FERRARI – I PRECEDENTI

IN MESSICO (24 GP)

3 VITTORIE

Jacky Ickx (1970)

Alain Prost (1990)

Carlos Sainz jr. (2024)

5 POLE POSITION

2 Charles Leclerc (2019, 2023)

1 Clay Regazzoni (1970)

1 Sebastian Vettel (2017)

1 Carlos Sainz Jr. (2024)

6 GIRI VELOCI

2 Charles Leclerc (2019, 2024)

1 Jacky Ickx (1970)

1 Nigel Mansell (1989)

1 Alain Prost (1990)

1 Sebastian Vettel (2017)

14 PODI

1964 John Surtees (2°), Lorenzo Bandini (3°)

1970 Jacky Ickx (1°), Clay Regazzoni (2°)

1988 Gerhard Berger (3°)

1990 Alain Prost (1°), Nigel Mansell (2°)

2017 Kimi Räikkönen (3°)

2018 Sebastian Vettel (2°), Kimi Räikkönen (3°)

2019 Sebastian Vettel (2°)

2023 Charles Leclerc (3°)

2024 Carlos Sainz jr. (1°), Charles Leclerc (3°)

PILOTI FERRARI 2025

I PRECEDENTI A CIUDAD DE MEXICO

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – 7°

2019 (FERRARI) – 4° {Pole}

2021 (FERRARI) – 5°

2022 (FERRARI) – 6°

2023 (FERRARI) – 3° {Pole}

2024 (FERRARI) – 3° {Gpv}

LEWIS HAMILTON

2015 (MERCEDES) – 2°

2016 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2017 (MERCEDES) – 9°

2018 (MERCEDES) – 4°

2019 (MERCEDES) – 1°

2021 (MERCEDES) – 2°

2022 (MERCEDES) – 2°

2023 (MERCEDES) – 2°

2024 (MERCEDES) – 4° {Gpv}