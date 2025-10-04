Volley, sorteggiati i gironi degli Europei 2026: l’Italia gioca in casa, esordio in Piazza Plebiscito a Napoli

Al Castello Svevo di Bari si è svolto il sorteggio degli Europei 2026 di volley maschile. Si è definita la composizione dei gironi per l’evento che si disputerà dal 10 al 26 settembre, le ventiquattro squadre partecipanti sono state suddivise in quattro raggruppamenti: le prime quattro classificate accederanno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta. In palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

L’Italia ospiterà l’evento: il match d’apertura, con la nostra Nazionale in campo, si disputerà in Piazza Plebiscito a Napoli; le altre partite della Pool A si giocheranno al PalaPanini di Modena; ottavi e quarti di finale regaleranno spettacolo al PalaVela di Torino; semifinali e atti conclusivi andranno in scena all’Arena Santa Giulia di Milano.

La rassegna continentale verrà organizzata da quattro Paesi, che si suddivideranno un gruppo a testa: già detto della Pool A alle nostre latitudini, la Pool B andrà in scena a Varna (Bulgaria), la Pool C animerà Tampere (Finlandia) e la Pool D regalerà spettacolo a Cluj-Napoca (Romania). Gli ottavi e i quarti di finale si giocheranno poi tra Italia e Bulgaria, già detto dei match con le medaglie in palio.

I Campioni del Mondo saranno attesi da un girone non così banale, con la Cechia (semifinali iridata) e la Slovenia (battuta nella finale continentale nel 2021) come ostacoli principali, senza sottovalutare Slovacchia, Grecia e Svezia. La Polonia inizierà la difesa del titolo in Bulgaria, incrociando i padroni di casa (finalisti ai Mondiali), oltre alle abbordabili Ucraina, Portogallo, Israele e Macedonia del Nord.

La Pool C si preannuncia equilibrata vista la presenza di Serbia, Belgio, Finlandia e Paesi Bassi, oltre a Estonia e Danimarca. La Francia dovrà riscattare i pessimi Mondiali: i Campioni Olimpici di Parigi 2024 esordiranno in Romania contro i padroni di casa, la Germania, la Turchia, la Svizzera e la Lettonia.

Il girone dell’Italia si incrocerà agli ottavi con il gruppo C (prima contro quarta, seconda contro terza), le vincitrici si fronteggeranno ai quarti di finale e dunque ci potrebbero essere dei replay di match già visti nella fase a gironi. All’orizzonte ci potrebbero dunque essere Serbia, Belgio, Olanda o Finlandia, evitate le sfide con Polonia, Francia e Bulgaria fino ai match che metteranno in palio le medaglie.

GIRONI EUROPEI VOLLEY 2026

POOL A (a Napoli per il match d’apertura e poi a Modena)

Italia

Svezia

Slovenia

Cechia

Grecia

Slovacchia

POOL B (a Varna, Bulgaria)

Bulgaria

Macedonia del Nord

Polonia

Ucraina

Portogallo

Israele

POOL C (a Tampere, Finlandia)

Finlandia

Estonia

Serbia

Belgio

Paesi Bassi

Danimarca

POOL D (a Cluj-Napoca, Romania)

Romania

Lettonia

Francia

Germania

Turchia

Svizzera

ACCOPPIAMENTI FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

OTTAVI DI FINALE

Ottavo 1: A1 vs C4

Ottavo 2: A2 vs C3

Ottavo 3: A3 vs C2

Ottavo 4: A4 vs C1

Ottavo 5: B1 vs D4

Ottavo 6: B2 vs D3

Ottavo 7: B3 vs D2

Ottavo 8: B4 vs D1

QUARTI DI FINALE

Quarto 1: Vincente Ottavo 1 vs Vincente Ottavo 4

Quarto 2: Vincente Ottavo 2 vs Vincente Ottavo 3

Quarto 3: Vincente Ottavo 5 vs Vincente Ottavo 8

Quarto 4: Vincente Ottavo 6 vs Vincente Ottavo 7

SEMIFINALI:

Semifinale 1: Vincente Quarto 1 vs Vincente Quarto 4

Semifinale 2: Vincente Quarto 2 vs Vincente Quarto 3