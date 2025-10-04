Volley femminile, sorteggiati i gironi degli Europei 2026: l’Italia trova Haak e un’avversaria in enorme crescita

Al Castello Svevo di Bari si è svolto il sorteggio degli Europei 2026 di volley femminile. Si è definita la composizione dei gironi per l’evento che si disputerà dal 21 agosto al 6 settembre, le ventiquattro squadre partecipanti sono state suddivise in quattro raggruppamenti: le prime quattro classificate accederanno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta.

La rassegna continentale verrà organizzata da quattro Paesi, che si suddivideranno un gruppo a testa: la Pool A sarà protagonista a Istanbul (Turchia), la Pool B andrà in scena a Brno (Cechia), la Pool C animerà Baku (Azerbaijan) e la Pool D regalerà spettacolo a Göteborg (Svezia). Gli ottavi e i quarti di finale si giocheranno poi tra Turchia e Cechia, mentre le semifinali e gli atti conclusivi si svolgeranno in terra anatolica.

L’Italia si presenterà all’appuntamento per completare la Tripla Corona: dopo aver conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e aver vinto i Mondiali un mese fa, le ragazze del CT Julio Velasco proveranno a tornare sul tetto continentale e a conquistare anche il pass per i Giochi di Los Angeles 2028, garantito esclusivamente alla vincitrice della competizione.

Le azzurre giocheranno a Göteborg, in un girone non così banale: la Svezia padrona di casa potrà contare sul talento della fenomenale Isabelle Haak, mentre la Francia è in enorme ascesa come ha dimostrato durante l’ultima rassegna iridata. Croazia, Slovacchia e Montenegro sono invece ampiamente inferiori a livello tecnico.

La Turchia difenderà il titolo di fronte al proprio pubblico, in una Pool A che prevede due incroci decisamente probanti contro la Polonia e la Germania. Melissa Vargas e compagne, guidate in panchina da Daniele Santarelli, dovranno prestare la massima attenzione contro le biancorosse di coach Stefano Lavarini e alle arrembanti tedesche, da prendere con le pinze l’emergente Slovenia, mentre Lettonia e Ungheria non incutono timori.

La Serbia spera di recuperare la migliore Tijana Boskovic, intanto il sorteggio è stato ottimo: la Bulgaria potrebbe creare qualche grattacapo, ma Cechia (padrona di casa a Brno), Austria, Ucraina e Grecia erano tra le avversarie più gradite. Paesi Bassi e Belgio dovrebbero contendersi il primo posto nella Pool C, partendo favorite rispetto ad Azerbaijan, Portogallo, Romania e Spagna.

L’Italia sarà chiamata a un torneo con la valigia: giocherà gli ottavi e i quarti di finale a Brno (Cechia), la Pool D si incrocerà con la Pool B (la prima contro la quarta e la seconda contro la terza), dunque ai quarti potrebbero esserci degli incontri replay con alcune sfide dei gironi. Possibile un quarto di finale contro la Serbia (non se le due squadre chiuderanno la fase a gironi nella stessa posizione). In caso di qualificazione in semifinale si dovrà volare a Istanbul, dove la Turchia attenderà in una possibile rivincita dell’atto conclusivo degli ultimi Mondiali.

GIRONI EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2026

POOL A (a Istanbul, Turchia)

Turchia

Lettonia

Polonia

Germania

Slovenia

Ungheria

POOL B (a Brno, Cechia)

Cechia

Austria

Serbia

Ucraina

Bulgaria

Grecia

POOL C (a Baku, Azerbaijan)

Azerbaijan

Portogallo

Paesi Bassi

Belgio

Romania

Spagna

POOL D (a Göteborg, Svezia)

Svezia

Montenegro

Italia

Francia

Slovacchia

Croazia

ACCOPPIAMENTI FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

OTTAVI DI FINALE

Ottavo 1: A1 vs C4

Ottavo 2: A2 vs C3

Ottavo 3: A3 vs C2

Ottavo 4: A4 vs C1

Ottavo 5: B1 vs D4

Ottavo 6: B2 vs D3

Ottavo 7: B3 vs D2

Ottavo 8: B4 vs D1

QUARTI DI FINALE

Quarto 1: Vincente Ottavo 1 vs Vincente Ottavo 4

Quarto 2: Vincente Ottavo 2 vs Vincente Ottavo 3

Quarto 3: Vincente Ottavo 5 vs Vincente Ottavo 8

Quarto 4: Vincente Ottavo 6 vs Vincente Ottavo 7

SEMIFINALI:

Semifinale 1: Vincente Quarto 1 vs Vincente Quarto 4

Semifinale 2: Vincente Quarto 2 vs Vincente Quarto 3