Beach volley, tre coppie azzurre avanti nel Challenge di Veracruz: ora i sedicesimi

L’avventura delle coppie italiane al Challenge di Veracruz in Messico è entrata nel vivo con la conclusione della fase a gironi. Tre i binomi azzurri in gara nel tabellone maschile – Rossi/Viscovich, Alfieri/Ranghieri e Cottafava/Dal Corso – tutti capaci di conquistare il pass per i sedicesimi di finale, pur con cammini differenti e partite che hanno messo in luce pregi, difficoltà e margini di crescita.

Inseriti nella Pool A, Rossi/Viscovich hanno esordito con una vittoria importante contro i tedeschi Just/Huster. La sfida è stata equilibrata fin dall’inizio, con il primo set perso ai vantaggi 23-21. Ma Rossi e Viscovich non si sono disuniti e hanno ribaltato l’incontro con una seconda frazione dominata (12-21) e un tie-break chiuso in sicurezza (9-15).

Nel secondo match, però, gli azzurri si sono trovati di fronte i numero uno del seeding, gli statunitensi Budinger/Evans, che hanno imposto ritmo e fisicità, vincendo 2-0 (21-19, 21-16) nonostante qualche buona fiammata degli italiani. La sconfitta ha costretto Rossi/Viscovich a dover passare dai calcoli del girone, ma il successo al debutto è stato sufficiente per accedere al turno successivo. Agli ottavi di finale li attende ora una sfida dal sapore particolare: l’incrocio con gli svizzeri Heidrich/Jordan, coppia esperta e molto solida, che in girone ha mostrato carattere pur con alti e bassi.

Nella Pool E, Alfieri e Ranghieri hanno beneficiato di un avvio in discesa, con la vittoria a tavolino contro gli israeliani Elazar/Cuzmiciov, costretti al ritiro per infortunio. Un successo che ha dato morale ma che non ha permesso agli azzurri di testarsi realmente sul campo.

La seconda partita ha offerto invece un banco di prova di alto livello contro gli ucraini Popov/Reznik, coppia solida che ha fatto valere la maggiore continuità nei momenti chiave. Gli italiani hanno lottato alla pari, ma i dettagli hanno fatto la differenza: 21-18 e 21-19 i parziali che hanno condannato Alfieri e Ranghieri alla sconfitta. Il bilancio resta comunque positivo, perché l’accesso ai sedicesimi è stato centrato e ora servirà alzare il livello per la sfida contro i norvegesi Ringøen/Aas, qualificati dalle pool ma capaci già di eliminare una coppia ceca nel girone.

Sorteggio complicato nella Pool F per Cottafava e Dal Corso, costretti subito ad affrontare i cileni Grimalt/Grimalt, una delle coppie più esperte e temibili del circuito. Gli azzurri hanno provato a restare agganciati, ma hanno ceduto 2-0 (21-17, 21-18) senza riuscire a ribaltare l’inerzia.

La seconda partita era già decisiva: contro i neozelandesi Fuller/O’Dea serviva una vittoria per rimanere in corsa, e così è stato. Gli italiani hanno mostrato personalità, gestendo meglio i finali di set e imponendosi 2-0 (21-18, 21-18). Un successo che ha consegnato loro il terzo posto nel girone e la possibilità di restare in tabellone. Il sorteggio dei sedicesimi, però, non è stato benevolo: dall’altra parte della rete troveranno i portoghesi Pedrosa/Campos, numero 2 del seeding e reduci da un girone combattuto. Sarà un banco di prova molto difficile, ma anche un’opportunità per testare le ambizioni contro una coppia di vertice.

TORNEO MASCHILE

Pool A

Budinger/Evans USA [1] – Priima/Wilcox USA [32] [Q] 2-0 (21-16, 21-12)

Just/Huster GER [16] – Rossi/Viscovich ITA [17] 1-2 (23-21, 12-21, 9-15)

Budinger/Evans USA [1] – Rossi/Viscovich ITA [17] 2-0 (21-19, 21-16)

Priima/Wilcox USA [32] [Q] – Just/Huster GER [16] 2-1 (21-14, 19-21, 15-10)

Pool B

Pedrosa/Campos POR [2] – Ringøen/Aas NOR [31] [Q] 2-1 (16-21, 21-19, 16-14)

Sepka/Sedlak CZE [15] – Harrison/Caldwell USA [18] 0-2 (16-21, 19-21)

Pedrosa/Campos POR [2] – Harrison/Caldwell USA [18] 1-2 (21-12, 17-21, 13-15)

Ringøen/Aas NOR [31] [Q] – Sepka/Sedlak CZE [15] win by injury

Pool C

George/Saymon BRA [3] – Gannett/de Greeff CAN [30] [Q] 2-0 (21-10, 21-10)

Heidrich/Jordan SUI [14] – Haussener/Friedli SUI [19] 1-2 (21-15, 22-24, 14-16)

George/Saymon BRA [3] – Haussener/Friedli SUI [19] 2-0 (21-16, 21-11)

Heidrich/Jordan SUI [14] – Gannett/de Greeff CAN [30] [Q] 2-0 (21-16, 21-8)

Pool D

Schachter/Pickett CAN [4] – Lares/Carlos Andres MEX [29] [Q] 1-2 (21-18, 18-21, 10-15)

Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [13] – Huerta A./Gavira ESP [20] [Q] 0-2 (19-21, 14-21)

Lares/Carlos Andres MEX [29] [Q] – Huerta A./Gavira ESP [20] [Q] 2-1 (21-17, 17-21, 15-13)

Schachter/Pickett CAN [4] – Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [13] 0-2 (15-21, 17-21)

Pool E

Popov/Reznik UKR [5] – Hodges/Burnett AUS [28] [Q] 2-0 (26-24, 21-18)

Alfieri/Ranghieri ITA [12] – Elazar/Cuzmiciov ISR [21] win by injury

Popov/Reznik UKR [5] – Alfieri/Ranghieri ITA [12] 2-0 (21-18, 21-19)

Elazar/Cuzmiciov ISR [21] – Hodges/Burnett AUS [28] [Q] 2-0 (21-18, 21-17)

Pool F

Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [6] – Fuller/O’Dea B. NZL [27] [Q] 2-0 (22-20, 21-9)

Grimalt M./Grimalt E. CHI [11] – Cottafava/Dal Corso ITA [22] [Q] 2-0 (21-17, 21-18)

Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [6] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [11] 2-0 (21-19, 21-13)

Cottafava/Dal Corso ITA [22] [Q] – Fuller/O’Dea B. NZL [27] [Q] 2-0 (21-18, 21-18)

Pool G

Droguett/Quintero CHI [7] – Møllgaard/Houmann DEN [26] [Q] 2-1 (21-19, 13-21, 15-9)

Dressler/Waller AUT [10] – Cory/Bradford USA [23] [Q] 2-0 (21-16, 21-12)

Droguett/Quintero CHI [7] – Dressler/Waller AUT [10] 0-2 (16-21, 17-21)

Møllgaard/Houmann DEN [26] [Q] – Cory/Bradford USA [23] [Q] 2-0 (21-14, 21-18)

Pool H

Sarabia/Osuna MEX [8] – Penninga/Immers NED [25] 0-2 (18-21, 16-21)

Schalk/Shaw USA [9] – Horst/Pristauz AUT [24] [Q] 2-0 (21-17, 21-18)

Penninga/Immers NED [25] – Schalk/Shaw USA [9] 0-2 (15-21, 19-21)

Sarabia/Osuna MEX [8] – Horst/Pristauz AUT [24] [Q] 1-2 (14-21, 21-19, 9-15)

Sedicesimi di finale: Pedrosa/Campos POR [2] – Cottafava/Dal Corso ITA [22] [Q]

Grimalt M./Grimalt E. CHI [11] – Priima/Wilcox USA [32] [Q]

Alfieri/Ranghieri ITA [12] – Ringøen/Aas NOR [31] [Q]

Penninga/Immers NED [25] – Elazar/Cuzmiciov ISR [21]

Rossi/Viscovich ITA [17] – Heidrich/Jordan SUI [14]

Haussener/Friedli SUI [19] – Møllgaard/Houmann DEN [26] [Q]

Huerta A./Gavira ESP [20] [Q] – Horst/Pristauz AUT [24] [Q]

Droguett/Quintero CHI [7] – Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [13]

TORNEO FEMMINILE

Pool A

Quiggle/Loreen USA [1] – Miric/Bukovec CAN [32] [Q] 2-0 (21-15, 21-14)

Bélanger/Monkhouse CAN [16] – Placette/Richard FRA [17] 0-2 (16-21, 12-21)

Quiggle/Loreen USA [1] – Placette/Richard FRA [17] 2-1 (21-23, 21-17, 15-13)

Miric/Bukovec CAN [32] [Q] – Bélanger/Monkhouse CAN [16] 1-2 (15-21, 23-21, rit.)

Pool B

Clancy/Milutinovic AUS [2] – Torres/Ramirez MEX [31] 2-0 (21-18, 21-17)

Kylie/Maixnerova CZE [15] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [18] 2-0 (21-8, 21-19)

Clancy/Milutinovic AUS [2] – Kylie/Maixnerova CZE [15] 2-1 (17-21, 21-19, 15-11)

Torres/Ramirez MEX [31] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [18] 0-2 (23-25, 12-21)

Pool C

Svozilova/Stochlova CZE [3] – Coens/Piret BEL [30] [Q] 2-0 (21-10, 21-10)

Harward/Phillips USA [14] – Annique/Menia SUI [19] 0-2 (19-21, 18-21)

Svozilova/Stochlova CZE [3] – Annique/Menia SUI [19] 2-0 (21-19, 21-16)

Coens/Piret BEL [30] [Q] – Harward/Phillips USA [14] 0-2 (9-21, 18-21)

Pool D

Davidova/Khmil UKR [4] – Dunn/McKay CAN [29] [Q] 2-0 (21-9, 21-11)

Lodej/Lunio POL [13] – Chacon/Chacon USA [20] 1-2 (23-25, 21-17, 19-21)

Davidova/Khmil UKR [4] – Chacon/Chacon USA [20] 0-2 (10-21, 10-21)

Dunn/McKay CAN [29] [Q] – Lodej/Lunio POL [13] 0-2 (16-21, 10-21)

Pool E

Paulikiene/Raupelyte LTU [5] – Gonzalez/Navas PUR [28] [Q] 0-2 (13-21, 20-22)

Kolinske/Shields USA [12] – DeBerg/Hodel USA [21] 0-2 (19-21, 18-21)

Gonzalez/Navas PUR [28] [Q] – DeBerg/Hodel USA [21] 0-2 (17-21, 18-21)

Paulikiene/Raupelyte LTU [5] – Kolinske/Shields USA [12] 1-2 (22-24, 21-16, 12-15)

Pool F

Serdiuk/Romaniuk UKR [6] – Kielak/Okla POL [27] [Q] 2-0 (21-12, 21-19)

Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [11] – Ren/Non JPN [22] 2-1 (23-21, 16-21, 15-6)

Serdiuk/Romaniuk UKR [6] – Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [11] 2-0 (23-21, 21-19)

Kielak/Okla POL [27] [Q] – Ren/Non JPN [22] 2-1 (23-21, 12-21, 15-13)

Pool G

Konink/Hogenhout NED [7] – Stam/Schoon NED [26] [Q] 0-2 (14-21, 17-21)

Van Winkle/D. Kraft USA [10] – Remmelg/Hollas, H. EST [23] [Q] 2-0 (21-13, 25-23)

Stam/Schoon NED [26] [Q] – Van Winkle/D. Kraft USA [10] 2-0 (21-8, 21-18)

Konink/Hogenhout NED [7] – Remmelg/Hollas, H. EST [23] [Q] 2-1 (18-21, 21-19, 15-7)

Pool H

Torres/Gutierrez MEX [8] – Michelle/Corrales PAR [25] 1-2 (21-19, 20-22, 9-15)

Alchin/Johnson AUS [9] – Polley/MacDonald NZL [24] [Q] 0-2 (14-21, 12-21)

Torres/Gutierrez MEX [8] – Alchin/Johnson AUS [9] 2-0 (21-13, 21-13)

Michelle/Corrales PAR [25] – Polley/MacDonald NZL [24] [Q] 0-2 (19-21, 22-24)

Sedicesimi di finale: Kylie/Maixnerova CZE [15] – Kielak/Okla POL [27] [Q] 2-0 (21-19, 21-9)

Van Winkle/D. Kraft USA [10] – Harward/Phillips USA [14] LIVE 1-2 (19-21, 21-18, 10-15)

Placette/Richard FRA [17] – Kolinske/Shields USA [12] LIVE 2-1 (13-21, 22-20, 17-15)

Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [11] – Torres/Gutierrez MEX [8] LIVE 2-1 (21-18, 18-21, 17-15)

Annique/Menia SUI [19] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [18]

Gonzalez/Navas PUR [28] [Q] – Konink/Hogenhout NED [7]

Davidova/Khmil UKR [4] – Bélanger/Monkhouse CAN [16]

Michelle/Corrales PAR [25] – Lodej/Lunio POL [13]