Volley femminile, Chieri schianta Bergamo con Nemeth. Gardini e Perinelli show, Perugia espugna Cuneo

Non soltanto la vittoria di Conegliano contro Novara negli anticipi della quinta giornata della Serie A1 di volley femminile, che si completerà domani (domenica 26 ottobre) con la disputa di altri quattro incontri, tra cui gli attesi impegni di Scandicci e Milano. Chieri ha sconfitto Bergamo con un secco 3-0 (25-18; 25-19; 25-14), prendendo il largo fin dalle battute iniziali dei tre set e imponendosi in maniera nitida di fronte al proprio pubblico.

La compagine piemontese, ha così agganciato Novara al secondo posto in classifica con 11 punti, frutto di quattro vittorie in cinque incontri disputati, tra cui quella di lusso contro Milano. Terzo ko di fila per le orobiche, ma questa volta con il massimo scarto dopo quelli rimediati al tie-break contro Busto Arsizio e Novara. Bergamo scivola al decimo posto in graduatoria con cinque punti all’attivo, in attesa della risposta delle inseguitrici nella giornata di domani. Anett Németh (20 punti) e Laura Kuzler (13 punti) hanno fatto la differenza, tra le fila di Bergamo la migliore è stata Kendall Kipp (9).

Perugia ha invece espugnato il campo di Cuneo per 3-2 (27-25; 23-25; 16-25; 25-15; 15-8), riuscendo a risalire la china dalla situazione di svantaggio (1-2) dopo aver avuto la meglio ai vantaggi nel primo set. Le umbre hanno giganteggiato nel tie-break e hanno così conquistato il secondo successo stagionale, agganciando Vallefoglia al settimo posto in graduatoria.

Scivolone casalingo inatteso per le piemontesi, reduci dai successi contro Scandici e Monviso: le padrone di casa scivolano provvisoriamente al quinto posto, scavalcate proprio da Chieri. Beatrice Gardini (19 punti), Elena Perinelli (16) e Kashauna Williams (15) sono state impattanti contro il sestetto guidato da Masa Pucelj (22), Binto Diop (17), Jaelyn Keene (15), Erika Pritchard (14).