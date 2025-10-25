Volley, Verona strapazza Grottazzolina in Superlega. Souza scatenato, Cortesia in spolvero

Verona ha sconfitto Grottazzolina con un netto 3-0 (25-21; 25-17; 25-20) nell’anticipo della seconda giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Gli scaligeri si sono imposti con il massimo scarto sul campo della formazione marchigiana e hanno infilato il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto lunedì scorso all’esordio contro Piacenza. La Rana si è così portata provvisoriamente al comando solitario della classifica generale, in attesa degli incontri in programma domani. Secondo ko di fila per i padroni di casa, che cinque giorni fa avevano ceduto sul campo di Civitanova.

Gli ospiti hanno preso il largo nella parte centrale del primo set e si sono issati sul 15-10 e hanno subito la rimonta (20-20), riuscendo poi a piazzare un nuovo allungo per chiudere i conti. Dominio totale nel secondo parziale, mentre nel terzo sono scappati sul 12-8 e 16-12 prima di subire un tentativo di rimonta (18-20) e operare nuovamente lo strappo risolutore che ha permesso di incamerare tre punti importanti per le ambizioni di Verona, che punta a essere una mina vagante nella lotta per lo scudetto. Grottazzolina rimane ancora al palo in un avvio di stagione complicato anche in termini di calendario per una formazione che spera di conquistare la seconda salvezza consecutiva.

Gli attaccanti Darlan Souza (13 punti, 4 ace) e Rok Mozic (13) hanno chiuso in doppia cifra sotto la regia di Micah Christenson. L’altra bocca da fuoco Noumory Keita è andato a referto con 8 punti, da annotare le 9 marcature del centrale Lorenzo Cortesia, affiancato in reparto da Marco Vitelli (7). Lo schiacciatore Francesco Sani, che ha avuto un impattante rilevanti nelle fasi calde dei Mondiali vinti dall’Italia, è subentrato in alcuni frangenti e ha messo a segno quattro punti. Tra le fila di Grottazzolina i migliori sono stati Mohammad Golzadeh (11) e Giulio Magalini (7).