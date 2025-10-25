Volley femminile, Conegliano strapazza Novara a domicilio: capolista solitaria in Serie A1!

Conegliano ha sconfitto Novara con un perentorio 3-0 (25-20; 25-17; 25-21) nel big match della quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa hanno ruggito di forza al PalaIgor, prendendo in maniera perentoria le redini del gioco nelle fasi iniziali dei tre set e infliggendo una severa lezione al sestetto guidato da coach Lorenzo Bernardi. Si trattava dello scontro diretto tra le due capolista imbattute, reduci da quattro vittorie consecutive e appaiate a quota undici punti.

L’Imoco ha avuto la meglio in maniera nitida e ora guida la classifica generale con tre lunghezze di vantaggio proprio sulle piemontesi, su Novara e su Scandicci, a parità di incontri disputati. Conegliano ha allungato in avvio di primo set con un paio di vincenti di Haak e una stoccata di Lubian, poi si è fatta sentire anche Gabi per il +5 (11-6). Fahr e Lubian viaggiano in tandem (14-10), poi Haak e Gabi respingono i tentativi di Bonifacio e Ishikawa (18-14). Le Pantere conservano il margine, contengono la verve di Herbots, Gabi chiude i conti.

Due ace di Fahr e un paio di parallele lanciano la corazzata veneta sul 6-2 nella seconda frazione, ma Ishikawa ed Herbots riescono a replicare (5-6). Lubian con un muro e un primo tempo riporta le Pantere sul +4 (9-5), ci pensano poi Fahr e Gabi a conservare il margine (13-9) prima del momento Haak: vincente di forza, ace e pallonetto per il 17-10. Conegliano controlla la situazione, amministra il margine e Lubian mette a terra la free ball del 2-0.

Conegliano ha tentato l’allungo nel terzo set in un paio di occasioni, ma Novara ha risposto presente e si è arrivati sul 13-13. Gabi trova la pipe risolutiva dopo una difesa magistrale di De Gennaro, Haak si esalta con un paio di diagonali, Daalderop (subentrata per Sillah e subito decisiva) trova un bel vincente e Lubian inventa l’ace del +4 (18-14). Le Pantere non si voltano più indietro, Haak sale in cattedra in maniera dinamitarda e poi Daalderop chiunque la contesa.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Isabelle Haak (20 punti), in doppia cifra anche la centrale Marina Lubian (11 punti, 2 muri, 3 ace) e la schiacciatrice Gabi (13), che sono state affiancate in reparto rispettivamente da Sarah Fahr (9 punti, 2 muri, 2 ace) e da Fatoumatta Sillah (7) sotto la regia di Joanna Wolosz, pregevole il lavoro del libero Monica De Gennaro. Tra le fila di Novara le migliori sono state l’attaccante Britt Herbots (9 punti), la centrale Sara Bonifacio (8) e Amber Igiede (9).