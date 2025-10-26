Vittoria Guazzini e Chiara Consonni sono ancora sul podio nella madison! Bronzo ai Mondiali, vince la Gran Bretagna

Arriva la seconda medaglia italiana ai Mondiali di ciclismo su pista in Cile. Era attesissima la madison femminile, che ha esaltato i colori azzurri a Parigi 2024 e non ha tradito le aspettative. Vittoria Guazzini e Chiara Consonni si esaltano e conquistano un bellissimo bronzo iridato.

Primi giri ricchi di cadute: prima finisce giù la coppia di casa, poi a terra Consonni, che si rialza prontamente, infine si scontrano USA e Nuova Zelanda, costrette a finire sul parquet del Velodromo cileno. La caduta più clamorosa è quella dell’Olanda che deve ritirarsi dalla gara (una delle favorite, con all’interno un fenomeno come Lorena Wiebes).

Passato lo spavento le azzurre sono andate più volte in caccia, conquistando punti importantissimi negli sprint. La squadra che però ha dato spettacolo è stata la Gran Bretagna con la solita Katie Archibald sempre all’attacco.

Proprio le britanniche, con il piazzamento nell’ultimo sprint, sono andate a prendersi l’oro a quota 30 punti. Secondo posto per la Francia con Berteau e Borras, bronzo però per Consonni e Guazzini che nonostante lo spavento riescono comunque a conquistare il podio.