Quando corrono Consonni/Guazzini oggi ai Mondiali di ciclismo su pista: orario esatto, canale tv, streaming

Tutto pronto a Santiago del Cile per la quarta e penultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2025. Al Velodromo Peñalolén andrà oggi in scena una doppia sessione impegnativa, con l’assegnazione di altri quattro titoli iridati. L’Italia, dopo l’oro nell’inseguimento a squadre donne, spera di recitare oggi un ruolo da protagonista.

L’attesa è tutta sulla coppia Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, protagonista nel pomeriggio cileno (serata italiana) della finale Madison 30 km donne. Le due azzurre vogliono continuare a stupire dopo aver conquistato uno straordinario oro alle Olimpiadi di Parigi nel 2024, il primo per l’Italia in questa disciplina. Non sarà facile ripetersi, ma il duo italiano ha tutte le carte in regola per conquistare il metallo più prezioso.

Le avversarie più pericolose sono sicuramente le britanniche Archibald ed Evans ma le azzurre faranno di tutto per conquistare l’oro mondiale. L’appuntamento con la finale Madison 3o km donne è per le ore 23.12 italiane. La diretta tv sarà disponibile in chiaro su Rai Sport HD ed in streaming su Rai Play. Per gli abbonati c’è anche la possibilità di vedere la gara in streaming su Discovery Plus ed Eurosport. OA Sport vi offrirà come sempre la diretta live testuale della gara

PROGRAMMA FINALE MADISON 30 KM DONNE

Sabato 25 ottobre (orario italiano)

Ore 23.12 Finale Madison 30 km donne – Italia, Consonni Chiara, Guazzini Vittoria

DOVE VEDERE LA FINALE MADISON 30 KM DONNE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 del Digitale Terrestre)

Diretta streaming: Rai Play. Per gli abbonati su Discovery Plus ed Eurosport

Diretta Live testuale: OA Sport