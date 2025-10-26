VIDEO MotoGP, il momento del ritiro di Bagnaia a Sepang

Non riesce a completare con il successo il GP di Malesia Francesco Bagnaia che, a Sepang, è stato ancora una volta vittima di un problema alla sua Ducati. Dopo l’assolo nella Sprint di ieri, il centauro italiano ha oggi condotto una gara non perfetta, nella quale è stato superato prima da Alex Marquez, vincitore del GP, e poi da Pedro Acosta.

Tuttavia, mentre il ducatista si trovava in terza posizione la sua moto ha nuovamente condizionato la sua gara. A tre giri dalla fine la sua gomma posteriore si è forata e l’italiano è stato costretto a rallentare, ritirando successivamente la sua Ducati ai box. Continua quindi la stagione nera del torinese che qui a Sepang aveva ritrovato fiducia e velocità.

In virtù di questo risultato, Bagnaia viene nuovamente scavalcato in classifica da Marco Bezzecchi che, nonostante una gara non brillante chiusa all’undicesimo posto, si riprende la terza piazza della classifica piloti per 4 punti.