Vela: Germani-Caruso quarte dopo il day-3 ai Mondiali 49erFx. Le azzurre accedono alla seconda fase

Salgono di colpi Jana Germani e Bianca Caruso. Il binomio azzurro ha infatti chiuso al quarto posto la prima fase dei Campionati Mondiali 2025 di vela, classe 49erFX, rassegna attualmente in fase di svolgimento a Cagliari, precisamente sulle acque di Quarto Sant’Elena.

Prestazione importante per le nostre portacolori, in questo day-3 costantemente in top 5 nei segmenti disputati. Nello specifico le atlete hanno raccolto Il quinto, il quarto ed il secondo posto, arrivando così a 41 punti netti. Al vertice ci sono invece le svedesi Vilma Bobek-Ebba Berntsson, oggi autrici di un 6-1-1 che ha consentito loro di volare a quota 36 precedendo le canadesi Georgia Lewin-LaFrance-Antonia Lewin Lafrance, seconde a 36 davanti alle spagnole Paula Barcelò-Maria Cantero, terze a 37. Dentro la top 25, quindi promesse in gold fleet, anche Sofia Giunchiglia-Giulia Schio, ventitreesime con 86 punti netti.

In campo maschile indietro Lorenzo Pezzilli-Tobia Torroni, ventinovesimi con 86 dopo tre segmenti in cui si sono attestati al ventitreesimo, al ventisettesimo e al secondo posto. Cinquantesimi invece Valerio Zeno Marchesini-Leonardo Chistè con 117. Ai piani alti dettano legge gli oceanici Jack Ferguson-Jack Hildebrand con 30, seguiti dai polacchi Mikolaj Staniul-Jacub Sztorch (35) e dagli olandesi Bart Lambiex van Aanholt-Floris van de Werken (35).

Domani, venerdì 10 ottobre, si svolgeranno le prime regate della seconda fase.