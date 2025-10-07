Vela: Germani-Caruso quinte dopo il primo giorno ai Mondiali 49erFx. Azzurri attardati in campo maschile

Comincia con un quinto posto provvisorio l’avventura di Jana Germani-Bianca Caruso, binomio impegnato da quest’oggi nelle acque di Quartu Sant’Elena, località cagliaritana che ospita in questi giorni i Campionati Mondiali 2025 di vela riservati alla classe 49er e 49erFx.

L’equipaggio azzurro nella giornata odierna ha preso parte alle prime tre regate della rassegna iridata: ottimo in tal senso l’inizio delle nostre portacolori che, in flotta blu, hanno conquistato nel primo segmento il secondo posto, per poi accomodarsi in decima e in ottava piazza, arrivando al parziale di 20 punti netti.

Al comando ci sono invece le spagnole Paula Barcelò-Maria Cantero che, con un 5-2-1 in flotta gialla, hanno raccolto 8 punti precedendo le francesi Mathilda Lovadina-Lou Berthomieu, seconde con 12.0, oltre che le canadesi Georgia e Antonia Lewin-Lafrance, terze con 15.0. Da menzionare poi quanto fatto da Sofia Giunchiglia-Giulia Schio, diciannovesime con 31 punti netti.

Più complicato il percorso in campo maschile, con il miglior piazzamento strappato attualmente da Lorenzo Pezzilli-Tobia Torroni, ventottesimi con 35 punti netti dopo una serie da 14-17-4. Fuori dalla top 40 e chiamati ad una risalita invece Zeno Valerio Marchesini-Leonardo Chistè, i quali hanno guadagnato 43 punti netti. Non partiti infine Jan Pernacic-Bruno Festo, fanalino di coda a quota 87.00

Ai piani alti svettano invece gli iberici Diogo Botin-Florian Trittel Paul con 10 punti, gli stessi raccolti dai transalpini Erwan Fischer-Clemen Pequin, secondi precedendo gli svedesi Marius Westerlind-Olle Aronsson, terzi con 12.0.