Vela, Ugolini/Giubilei chiudono al terzo posto la fase di qualificazione ai Mondiali Nacra 17

Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei cominciano a salire di colpi e ottengono il miglior punteggio parziale assoluto nella seconda giornata dei Campionati Mondiali 2025 di Nacra 17, in corso di svolgimento nel Golfo degli Angeli a Cagliari. L’equipaggio di punta della Nazionale italiana ha ben figurato in condizioni di vento più forte rispetto a ieri, chiudendo in terza posizione la Qualifying Series e restando pienamente in corsa per il titolo iridato.

Ugolini/Giubilei, vice-campioni d’Europa in carica e bronzo mondiale un anno fa a La Grande Motte, hanno messo a referto un primo, un secondo ed un settimo posto nelle tre regate di flotta andate in scena oggi nelle acque della Sardegna risalendo in classifica generale dalla quarta alla terza piazza con gli stessi punti dei turchi Sinem Kurtbay/Alican Kaynar, che restano davanti però per un maggior numero di successi parziali (due a uno).

Nonostante una giornata meno brillante rispetto a quella di ieri, resistono in vetta i formidabili britannici John Gimson e Anna Burnet archiviando la prima fase della manifestazione con un vantaggio di soli 4 punti sui primi inseguitori. In ogni caso questo margine sarà del tutto ininfluente, perché da domani si ripartirà quasi da zero con una Gold Fleet riservata esclusivamente ai primi venti equipaggi della generale. Ammessi alla flotta Gold in casa Italia anche Federico Figlia di Granara/Caterina Sedmak e Margherita Porro/Andrea Spagnolli, rispettivamente in 14ma e 15ma piazza.

La graduatoria iniziale della Final Series si basa sulla posizione delle varie barche al termine della Qualifying Series, quindi Gimson/Burnet avranno sul groppone 1 punto, Kurtbay/Kaynar 2, Ugolini/Giubilei 3, gli argentini Majdalani/Bosco 4 e così via. Ricordiamo che, quando verrà completata la Final Series, si disputerà un’ultima regata di flotta (Gold umpired Race) non scartabile prima della finalissima (tra le prime quattro della classifica) che assegnerà l’oro mondiale e le restanti medaglie.