United Rugby Championship, Treviso a Edimburgo in cerca di conferme

Si disputa questo weekend il quarto turno dell’United Rugby Championship e la Benetton Treviso sarà impegnata all’Hive Park di Edimburgo contro gli scozzesi, andando a caccia del terzo successo consecutivo e il primo lontano da Monigo. Per i ragazzi di Calum MacRae l’occasione di trovare conferme importanti dopo la bella vittoria contro i Lions.

Dopo il ko iniziale a Galway contro il Connacht, infatti, la Benetton Treviso ha ottenuto due successi casalinghi, trovando soprattutto contro i sudafricani un buon equilibrio tra una difesa di livello e un attacco letale. Le quattro mete di Louis Lynagh sono state emblematiche di come il lavoro stia iniziando a pagare per i veneti.

L’Edimburgo, invece, ha giocato solo due match, subendo due sconfitte, ma riuscendo comunque a portare a casa ben tre punti di bonus. Gli scozzesi, però, devono cambiare passo per non vedere i top team scappare via e proveranno a sfruttare il fattore campo per trovare il primo successo stagionale.

“A Edimburgo dovremo andare con il coltello tra i denti: non potremo aspettare la partita, ma dovremo essere noi a scendere in campo con l’atteggiamento giusto per portare a casa il risultato. In campo dovremo attuare il lavoro fatto in allenamento, poi vedremo se arriverà la vittoria” ha dichiarato Ignacio Mendy alla vigilia del match.