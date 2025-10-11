Rugby
Rugby, Serie A 2025-2026: risultati e classifica della prima giornata. Valorugby a valanga
Prima giornata per la Serie A Elite Maschile di rugby: in scena tre delle cinque partite in questo sabato, le restanti domani alle 15.30. Successi netti per Viadana, in casa sul Mogliano, e Valorugby, che domina la trasferta a Colorno. Vincono anche le Fiamme Oro in trasferta a Biella, con i padroni di casa che prendono un punto bonus.
Andiamo a scoprire tutti i risultati e la classifica.
Serie A Elite Maschile
PRIMA GIORNATA
11.10.25
Biella Rugby Club v Fiamme Oro Rugby 24-36 (1-5)
Rugby Viadana 1970 v Mogliano Veneto Rugby 35-22 (5-0)
HBS Colorno v Valorugby Emilia 3-59 (0-5)
12.11.25 – ore 15.30
Femi-CZ Rovigo v Sitav Lyons
Rangers Vicenza 2025 v Petrarca Rugby
Classifica: Valorugby Emilia, Rugby Viadana 1970 e Fiamme Oro Rugby punti 5; Biella Rugby punti 1; Mogliano Veneto Rugby, HBS Colorno, Femi-CZ Rovigo*, Sitav Lyons*, Rangers Vicenza 2025* e Petrarca Rugby* 0.