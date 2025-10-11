Seguici su
Rugby, Serie A 2025-2026: risultati e classifica della prima giornata. Valorugby a valanga

3 minuti fa

il

Prima giornata per la Serie A Elite Maschile di rugby: in scena tre delle cinque partite in questo sabato, le restanti domani alle 15.30. Successi netti per Viadana, in casa sul Mogliano, e Valorugby, che domina la trasferta a Colorno. Vincono anche le Fiamme Oro in trasferta a Biella, con i padroni di casa che prendono un punto bonus.

Andiamo a scoprire tutti i risultati e la classifica.

Serie A Elite Maschile

PRIMA GIORNATA

11.10.25 
Biella Rugby Club v Fiamme Oro Rugby 24-36 (1-5)
Rugby Viadana 1970 v Mogliano Veneto Rugby 35-22 (5-0)
HBS Colorno v Valorugby Emilia 3-59 (0-5)

12.11.25 – ore 15.30
Femi-CZ Rovigo v Sitav Lyons
Rangers Vicenza 2025 v Petrarca Rugby

Classifica: Valorugby Emilia, Rugby Viadana 1970 e Fiamme Oro Rugby punti 5; Biella Rugby punti 1; Mogliano Veneto Rugby, HBS Colorno, Femi-CZ Rovigo*, Sitav Lyons*, Rangers Vicenza 2025* e Petrarca Rugby* 0.

