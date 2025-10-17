Rugby
United Rugby Championship 2025-2026, sonora sconfitta del Benetton ad Edimburgo nel quarto turno
All’Hive Stadium il Benetton subisce una pesante lezione dagli scozzesi dell’Edimburgo, che nel quarto turno dello United Rugby Championship 2025-2026, liquidano i trevigiani con un netto 43-0, dopo aver chiuso la prima frazione sul 21-0, marcando 7 mete, 4 delle quali trasformate.
Nel primo tempo gli scozzesi passano subito in vantaggio, con la meta al 6′ di Duhan van der Merwe, convertita da Cammy Scott per il 7-0. Poco dopo i padroni di casa allungano, con la marcatura all’11’ di Dylan Richardson, con Scott che dalla piazzola griffa il 14-0. Al crepuscolo della frazione l’Edimburgo piazza già il colpo del ko, con la segnatura al 39′ di Darcy Graham, e la trasformazione di Scott che vale il 21-0 all’intervallo.
Nella ripresa il giallo al 45′ a Malakai Fekitoa lascia il Benetton in 14 contro 15, ma i trevigiani non subiscono altri punti. In parità numerica gli scozzesi vanno ancora a segno con Dylan Richardson per il 26-0, poi un altro giallo, questa volta per Alessandro Garbisi al 59′, lascia nuovamente i veneti in inferiorità numerica, e questa volta i padroni di casa segnano con Piers O’Conor al 65′, con la conversione di Ross Thompson che vale il 33-0. Pur tornati a uomini pari, i trevigiani subiscono ancora: le mete di Magnus Bradbury al 73′ e di Darcy Graham al 78′ fissano il punteggio sul definitivo 43-0.