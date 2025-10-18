Stefanos Tsitsipas punta sul successo di Sinner e Alcaraz: “Vinceranno almeno dieci Slam ciascuno”

Stefanos Tsitsipas, battuto nettamente da Jannik Sinner nei quarti di finale della seconda edizione del Six King Slam, si è spesso allenato e confrontato con i prime due giocatori del ranking ATP e ne ha potuto costatare la capacità di superare il partner in innumerevoli partite in vari tornei.

Sul numero di Slam che Carlos Alcaraz e Jannik Sinner potrebbero vincere nei prossimi anni: “Non sono bravo a fare previsioni. Dirò solo che vedremo Jannik e Carlos vincere molti altri Slam. Sono abbastanza sicuro che concluderanno la loro carriera con più di dieci Slam“. Le parole dell’ellenico costituiscono l’ennesima conferma della sensazione predominante: un dominio duraturo dello spagnolo e dell’italiano ai vertici del circuito.

Sulla rivalità tra i due fenomeni del circuito: “Ammiro i loro stili diversi e unici: Alcaraz è più dinamico e più felice sul campo da tennis; è più creativo; Sinner è più robotico, più costante; diciamo solo che è il tipo di giocatore che è sempre totalmente concentrato. Certo, entrambi hanno tutto, tutti i colpi. Come rivale di entrambi, conosco il loro livello e mi alleno costantemente per avvicinarmi al loro: dobbiamo colmare il divario tra loro e gli altri, e questo può avvenire solo con miglioramenti nel nostro tennis“.

Tsitsipas, reduce da una stagione nella quale si è espresso ampiamente al di sotto dei suoi standard di rendimento, affronterà ora l’ultimo tratto dell’anno ancora alle prese con i problemi fisici che lo condizionano: è iscritto all’ATP Vienna e al Masters 1000 di Parigi, e si vocifera che potrebbe ricevere un invito per l’ATP 250 di Atene se sarà in buone condizioni fisiche.