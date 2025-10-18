WTA Osaka 2025, Fernandez e Valentova si giocheranno il titolo

Il torneo WTA di Osaka torna in campo per designare le giocatrici che nella sfida di domani si contenderanno il titolo, è il momento delle semifinali. A giocarsi il titolo saranno la canadese Leylah Fernandez, titolare della testa di serie numero quattro, e la giovane ceca, classe 2007, Tereza Valentova.

Nel primo incontro di giornata la canadese Leylah Fernandez regola la romena Sorana Cirstea 6-1 2-6 6-4. La quarta favorita del tabellone domina una partita di apertura in cui, dopo i due break iniziali, toglie due volte il servizio all’avversaria per chiudere, al quinto set point, con un perentorio 6-1.

La numero cinquantuno WTA salva due palle break in apertura di seconda frazione di gioco, strappa la battuta alla rivale nel sesto e nell’ottavo gioco per completare il 6-2 con cui impatta il confronto. Nel terzo parziale Cirstea parte meglio e si porta in vantaggio con il break del 3-1, vantaggio prontamente recuperato dalla rivale per l’immediato 3-2. Tre break consecutivi fissano il punteggio sul 5-4 per la nordamericana che, al secondo match point, sigla il decisivo 6-4.

La ceca Tereza Valentova rimonta la romena Jaquelin Cristian 6-7(3) 6-4 6-3 al termine di una maratona di due ore e quarantatré minuti. Il primo parziale, caratterizzato da ben sei break in dodici giochi, si risolve al tie-break vinto dalla romena con un perentorio 7-3 grazie ai quattro punti vinti in risposta. Il secondo parziale si risolve in volata: la ceca subisce il break del 4-4, strappa nuovamente il servizio alla rivale per il 5-4 e timbra il decisivo 6-4 quando trasforma il primo set point. La ceca inaugura il set decisivo con il break nel gioco di apertura, non concede nulla sui propri turni di battuta e nel nono gioco trasforma il secondo match point per il decisivo 6-4.