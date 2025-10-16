Triathlon, Euan De Nigro e Angelica Prestia a medaglia nelle World Championship Finals U23 di Wollongong

Arrivano ottime notizie per l’Italia dalle World Triathlon Championship Finals di Wollongong (Australia). Le gare, che si sono disputate su distanza olimpica, quindi 1.5 chilometri per quanto riguarda la parte di nuoto, 40 chilometri nella sezione in bici e 10 chilometri per la corsa, hanno visto i nostri portacolori in grande spolvero. Due medaglie nelle due gare, una d’argento per Angelica Prestia nella gara femminile e una di bronzo per Euan De Nigno in quella maschile.

La giornata in terra australiana ha preso il via con una splendida medaglia di bronzo per Euan De Nigro nella gara maschile che chiude in 1:44.46 (17:06 nel nuoto, 55:09 nella parte di bici e 31:23 nella corsa) a 1:52 dal vincitore, ovvero il britannico Oliver Conway che ha chiuso in 1:42.54 (16:57 nel nuoto, 55:11 nella bici e 29:35 nella corsa), mentre il secondo posto se lo accaparra il magiaro Marton Kropko a 39 secondi dalla vetta.

L’ottima prova azzurra viene corroborata dalla quarta posizione di Miguel Espuna Larramona che si ferma a 13 secondi dal podio (17:01 nel nuoto, 55:13 nella bici e 31:33 nella corsa). Quinta posizione, invece, per l’olandese Mitch Kolkman a 2:29 dalla prima posizione, quindi in sesta il francese Jules Rethoret a 2.39, mentre è settimo il portoghese Joao Nuno Batista a 2:43. Ottava posizione per lo statunitense Reese Vannerson a 2:46, quindi nona per lo spagnolo Esteban Basanta Fouz a 2:53, mentre completa la top10 il lussemburghese Lucas Cambresy a 3:09. Si ferma in 32a posizione, invece, Nicolò Astori che ha chiuso in 1:49.24.

L’ottima giornata per i colori azzurri è proseguita con la bellissima medaglia d’argento di Angelica Prestia nella gara femminile, vinta dalla australiana Richelle Hill con il tempo di 1:56.58 (18:47 nel nuoto, 1:02.14 nella bici e 34:45 nella corsa). L’azzurra, invece, si è fermata a 2 soli secondi dalla vetta in 1:57.00 (18:49 nel nuoto, 1:02.10 nella bici e 34:48 nella corsa), mentre il podio è stato completato dalla ungherese Marta Kropko a 5 secondi. Quarta posizione per la giapponese Manami Hayashi a 15 secondi, quinta per la spagnola Maria Casals Mojica a 16 secondi, mentre è sesta la ceca Heidi Jurankova a 33. Settima posizione per l’australiana Tara Sosinski a 34 secondi, ottava per la cilena Dominga Elena Jacome Espinoza a 1:21, quindi nona la francese Ilona Hadhoum a 1:32, mentre completa la top10 la canadese Sophia Howell a 1:39. Chiude in 17a posizione l’azzurra Martina McDowell che ha fatto segnare il tempo di 1:59.56, subito davanti a Paola Sacchi, 18a in 2:00.08.